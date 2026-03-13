Bộ Công an cử 6 sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình 13/03/2026 19:58

Ngày 13-3, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan) năm 2026.

Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử 6 sĩ quan của Công an Nhân dân Việt Nam đến Phái bộ UNMISS ở Cộng hòa Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 6 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 8 đi thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

6 sĩ quan được cử đi thực hiện nhiệm vụ lần này gồm: Thượng tá Nguyễn Duy Tùng, Thượng tá Lương Thị Tuyết Nhung, Trung tá Đặng Thị Kim Anh, Thiếu tá Phùng Hải Anh, Đại úy Bùi Quốc Bình và Thượng úy Hoàng Ánh Nguyệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, đây là một trong những hoạt động tiêu biểu, ý nghĩa, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ nói chung và Bộ Công an nói riêng trong ủng hộ những nỗ lực quốc tế, nhằm thực hiện “sứ mệnh” gìn giữ hòa bình, góp phần ngăn chặn xung đột, bảo đảm sự ổn định, an ninh bền vững trên toàn thế giới.

Việc cử lực lượng tham gia hoạt động này không chỉ là hoạt động đối ngoại đơn thuần mà còn mang nhiều ý nghĩa, tầm vóc lớn lao, thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc; cho thấy vai trò, trách nhiệm cũng như vị thế của chúng ta đối với cộng đồng quốc tế trong kiến tạo, duy trì hòa bình, ổn định của quốc tế, khu vực.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 6 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 8 đi thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu các sĩ quan xác định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao; giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, dịch bệnh, tình hình an ninh phức tạp tại địa bàn, bảo đảm an toàn cho bản thân và tổ công tác.

Đại úy Bùi Quốc Bình phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt Tổ công tác số 8, Đại úy Bùi Quốc Bình bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm trong môi trường quốc tế, đóng góp vào nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.