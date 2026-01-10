Bộ Công an có thêm trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình tiêu chuẩn quốc tế 10/01/2026 14:46

(PLO)- Bộ Công an đã tiếp nhận cơ sở rộng 57 ha tại Hưng Yên để xây dựng Trung tâm Đào tạo gìn giữ hòa bình đạt chuẩn Liên hợp quốc.

Ngày 9-1, tại xã Hoàng Hoa Thám (tỉnh Hưng Yên), Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Đề án 05) chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hưng Yên; đại diện Liên hợp quốc, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế...

Việc bàn giao, tiếp nhận trụ sở Trường Đại học Thủy lợi - cơ sở Phố Hiến được thực hiện theo Quyết định số 5500/QĐ-BNNMT ngày 18-12-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Khu vực này có diện tích 57 ha, tạo điều kiện để Bộ Công an xây dựng Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh tháng 1-2024, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 được thành lập. Đây là minh chứng cho quyết tâm chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đánh dấu sự chuyên nghiệp hóa, tinh nhuệ hóa lực lượng theo hướng hiện đại.

Đơn vị đã được nâng cấp lên cấp độ 2 và đang được xét duyệt lên cấp độ 3 để sẵn sàng nhận nhiệm vụ của Liên hợp quốc tại các Phái bộ. Lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an nhận được sự đánh giá cao của Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế và sự ủng hộ, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Thứ trưởng Tùng, việc tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình là dấu mốc chiến lược nhằm hiện thực hóa chủ trương hội nhập quốc tế và hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

"Đây là yêu cầu cấp thiết để xây dựng đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Sự kiện này tiếp tục thể hiện cam kết của Việt Nam, đóng góp tích cực vào hoạt động của Liên hợp quốc", Thứ trưởng Tùng nói.

Nhất trí với khẩu hiệu "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" gắn trước cổng trung tâm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh lực lượng gìn giữ hòa bình phải là những người tiên phong, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần này. Lực lượng phải quyết tâm cao nhất, xứng đáng là đơn vị đi đầu, mẫu mực trong phong trào thi đua "Ba nhất" để xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao quyết định chuyển giao, tiếp nhận trụ sở.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi cũng như sự ủng hộ của tỉnh Hưng Yên trong việc điều chuyển trụ sở. Điều này giúp Bộ Công an có cơ sở hạ tầng đồng bộ, sử dụng hiệu quả cho nhiệm vụ an ninh, đối ngoại quan trọng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết cơ sở Phố Hiến là kết quả đầu tư trọng điểm từ bộ (trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Trường Đại học Thủy lợi. Với quy mô 57 ha, hạ tầng gồm hơn 66.000 m² giảng đường, ký túc xá và sân vận động khép kín, đây là dự án tiên phong trong mô hình "Thành phố đại học" tại Hưng Yên.

Thời gian qua, cơ sở này đã vận hành hiệu quả, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp. Nơi đây cũng khẳng định vai trò là trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh trọng điểm với lưu lượng phục vụ 30.000 học viên mỗi năm.

Ông Hiệp nhấn mạnh thực hiện chủ trương phát triển lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bộ Công an đã khảo sát và tìm kiếm địa điểm xây dựng trung tâm đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Qua đánh giá, cơ sở Phố Hiến có vị trí, hạ tầng và công năng đặc biệt phù hợp, đáp ứng ngay các yêu cầu khắt khe để huấn luyện chuyên sâu.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định việc chuyển giao cơ sở này là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành đối với an ninh quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tin tưởng dưới sự quản lý của Bộ Công an, cơ sở này sẽ được khai thác hiệu quả, trở thành nơi đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình tinh nhuệ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.