Đồng Nai công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 19/03/2026 20:21

(PLO)- Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 19-3, ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai đã ký ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kết quả công bố, 85 người trúng cử là những gương mặt tiêu biểu, nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Cử tri tại phường Thống Nhất bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VŨ HỘI

Đáng chú ý, có ba người đạt tỉ lệ phiếu bầu trúng cử so với tổng số phiếu bầu hợp lệ cao nhất, cùng trên 96%.

Cụ thể là Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh (tại đơn vị bầu cử số 2 đạt 96,98%); bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Chánh án TAND tỉnh (đơn vị bầu cử số 16) và ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (đơn vị bầu cử số 21 đạt 96,05%).

Trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai đã thành lập 28 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh; 95 Ủy ban Bầu cử HĐND cấp xã và 2.112 tổ bầu cử. Số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 142 người; đại biểu HĐND cấp xã là 3.695 người.

Tính đến hết ngày 15-3, cùng với cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã diễn ra dân chủ, đúng luật.

Toàn tỉnh Đồng Nai có tổng số 2.982.535 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,62%. Cử tri tại các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền công dân với tinh thần vui tươi, phấn khởi.

Danh sách những đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031