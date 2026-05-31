Gia Lai: Vay vốn chính phủ Đức phát triển rừng Tây Nguyên bền vững 31/05/2026 14:52

(PLO)- Thực hiện dự án "Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên”, 16 xã phía Tây Gia Lai sẽ được đầu tư, hưởng lợi từ nguồn vốn gần 450 tỉ đồng.

HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết quyết định chủ trương vay vốn của Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) để thực hiện dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai”.

Trước đó, ngày 29-5, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, UBND tỉnh Gia Lai đã có tờ trình lên HĐND tỉnh xem xét, thông qua quyết định này. Đây là dự án thuộc nhóm B do UBND tỉnh Gia Lai chủ quản, Sở NN&MT được giao làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 448 tỉ đồng.

Trong đó, vốn vay của Chính phủ Đức hơn 286 tỉ đồng; vốn ODA không hoàn lại hơn 68 tỉ VND; vốn đối ứng hơn 92 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2026-2030.

Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai” sẽ triển khai tại 16 xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK

Mục tiêu của dự án là quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, giảm xói mòn; nâng cao đời sống cho người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án dự kiến triển khai trên phạm vi 125 thôn, làng ở 16 xã phía Tây tỉnh Gia Lai, bao gồm: Đăk Sơmei, Ayun, Hra, Krong, Đăk Rong, Sơn Lang, Phú Túc, Ia Dreh, Uar, Ia Rsai, Ia Rbol, Ia Tul, Pờ Tó, Kông Chro, SRó và xã Đăk Song.

Trong đó có 76 thôn, làng là vùng đệm của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và 49 thôn, làng được Nhà nước giao rừng để quản lý, bảo vệ; các đơn vị chủ rừng: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Khu dự trữ Thiên nhiên Kon Chư Răng, các Ban quản lý rừng phòng hộ: Nam Sông Ba, Ia Rsai, Ia Tul và Chư Mố.