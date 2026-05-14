Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau 14/05/2026 18:35

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.

Sáng 14-5, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trao quyết định Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau cũng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau cũng đã chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 và ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 đề nghị trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn. Từ đó, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.