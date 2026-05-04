Hàng ngàn phụ huynh ở Cà Mau tranh thủ đưa con đi làm căn cước ngay trong dịp lễ 04/05/2026 12:27

(PLO)- Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài bốn ngày, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã làm việc xuyên suốt tại hầu hết các điểm cấp căn cước để phục vụ nhân dân.

Tận dụng thời điểm người dân về quê nghỉ lễ 30-4, Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt triển khai cao điểm thu nhận hồ sơ. Lực lượng tập trung cấp căn cước, định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi và học sinh tại các điểm trường.

Tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh, đơn vị tổ chức cấp căn cước cho con em cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Đây là những trường hợp do đặc thù công tác nên ít có điều kiện đi làm thủ tục cho con em. Việc bố trí thời gian khoa học đã tạo thuận lợi tối đa cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Đông đảo học sinh đến làm căn cước tại Công an xã Phước Long. Ảnh: CACM

Tại cơ sở, nhiều mô hình hay và cách làm hiệu quả tiếp tục được phát huy. Đơn cử tại xã Phước Long, nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn và tuyên truyền rộng rãi, đơn vị đã tiếp nhận hơn 400 hồ sơ chỉ trong hai ngày nghỉ lễ. Trong đó, gần 200 trường hợp là trẻ em.

Đơn vị cũng bố trí cán bộ hướng dẫn tận tình từ khâu kê khai thông tin, hỗ trợ phụ huynh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, quá trình xử lý hồ sơ diễn ra nhanh chóng, trật tự, tạo sự hài lòng cho người dân.

Tại Công an phường An Xuyên, lực lượng chủ động phối hợp với các điểm trường, xây dựng kế hoạch cụ thể. Đơn vị thông báo theo từng lớp để học sinh đến làm thủ tục theo khung giờ phù hợp. Phụ huynh đưa con em đến đều được lực lượng an ninh trật tựcơ sở và nhân viên viễn thông hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ trực tuyến.

“Ngày lễ nhưng các đồng chí Công an vẫn làm việc rất nhiệt tình, hướng dẫn chu đáo. Thủ tục nhanh gọn nên tôi tranh thủ đưa con đi làm căn cước luôn, rất thuận tiện”, chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường An Xuyên) chia sẻ.

Cùng nhận xét, anh Trần Văn Phúc (ngụ xã Phước Long) bày tỏ: “Tôi đi làm xa, chỉ dịp lễ mới về quê. Nhờ Công an làm xuyên lễ nên tôi kịp đưa con đi làm căn cước. Cách làm này rất thiết thực, giúp tiết kiệm thời gian”.

Cán bộ Công an xã Phước Long hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn xã. Ảnh: CACM

Trung tá Lê Trung Nghĩa, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện làm việc xuyên ngày nghỉ. Đơn vị đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhằm bảo đảm quyền lợi cho trẻ em và thực hiện mục tiêu của Bộ Công an.

Chỉ tính riêng trong hai ngày 30-4 và 1-5, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 2.200 hồ sơ. Trong đó, hơn 1.100 trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi cấp mới căn cước.

Thống kê từ khi thực hiện cao điểm đến nay, Công an tỉnh đã thu nhận hơn 30.800 hồ sơ cấp mới căn cước. Trong đó có hơn 20.000 trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi. Những con số này thể hiện nỗ lực của toàn lực lượng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực thi nhiệm vụ và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.