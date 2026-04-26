2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Quảng Ninh đón hơn 300.000 lượt khách 26/04/2026 18:20

(PLO)- Lũy kế hai ngày kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, toàn tỉnh Quảng Ninh đã đón hơn 300.000 lượt khách.

Ngày 26-4, thông tin từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong ngày 26-4 tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 159.000 lượt, trong đó khách nội địa ước đạt 147.550 lượt; khách quốc tế ước đạt 11.450 lượt; khách lưu trú ước đạt 64.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 493 tỉ đồng.

Lũy kế hai ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 25 đến 26-4, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 319.000 lượt, trong đó khách nội địa ước đạt 294.170 lượt; khách quốc tế ước đạt 24.830 lượt; khách lưu trú ước đạt 129.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 989 tỉ đồng.

Du khách quốc tế đến với tỉnh Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ này. Ảnh: QMG

Chuẩn bị cho cao điểm đợt nghỉ lễ này, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Ninh chào hè 2026 diễn ra từ ngày 25-4 đến 3-5. Trong đó, điểm nhấn là chương trình Carnaval Hạ Long 2026 “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”, hứa hẹn tiếp tục tạo nên chuỗi sự kiện sôi động, hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Sự kiện sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội và trải nghiệm du lịch đặc sắc tại các phường Hạ Long, Bãi Cháy, Hồng Gai và Yên Tử.

Du khách đến với không gian chợ đêm VUI-Fest Ha Long. Ảnh: QMG

Không chỉ vậy, Tuần văn hoá, thể thao, du lịch Quảng Ninh còn có chuỗi sự kiện sôi động, hấp dẫn, như: Vũ hội đường phố “Vũ điệu 5 châu - Quảng Ninh chào hè” trên các tuyến đường bao biển Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy; trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long; biểu diễn âm nhạc đường phố “Thanh âm bên vịnh biển”; biểu diễn khinh khí cầu “Bay lên cùng kỳ quan”; tuần phim Quảng Ninh chào hè 2026; triển lãm các tác phẩm văn học nghệ thuật, điêu khắc Vùng mỏ; các giải võ thuật cổ truyền, Vovinam, Taekwondo cấp tỉnh và mở rộng; phố ẩm thực quốc tế Hạ Long; hội chợ sản phẩm OCOP...

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Quảng Ninh tối 26-4. Ảnh: QMG

Cũng trong tối qua, 25-4, Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Ninh tổ chức lễ khai mạc Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long 2026. Cùng thời điểm, tập đoàn Sun Group cũng tổ chức lễ khai trương tổ hợp giải trí - ẩm thực mang phong cách “thương cảng phồn vinh” chợ đêm VUI-Fest Ha Long, mang tới không gian trải nghiệm đêm bên vịnh di sản vô cùng độc đáo.

Các hoạt động làm tăng thêm sự phong phú, đa dạng trải nghiệm cho du khách khi đến với tỉnh Quảng Ninh trong dịp này.