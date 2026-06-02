Cần Thơ cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế cho các quý còn lại 02/06/2026 17:36

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết TP đã cập nhật kịch bản tăng trưởng cho các quý còn lại với tinh thần nỗ lực phấn đấu cả năm 2026 đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ngày 2-6, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 2 đến tiếp xúc cử tri các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ phấn khởi với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, nghị quyết có mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Cử tri mong muốn lãnh đạo TP sớm triển khai để người dân được thụ hưởng chính sách hết sức thiết thực, ý nghĩa này.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị nhiều vấn đề với lãnh đạo TP Cần Thơ và đại biểu HĐND TP. Ảnh: NH

Ngoài ra, các cử tri đã kiến nghị về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học; vấn đề thu gom rác, vệ sinh môi trường và tình trạng xây dựng công trình lấn chiếm kênh rạch. Cạnh đó, cử tri cũng nêu một số vấn đề liên quan công tác đăng ký mã vùng trồng; khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời cử tri liên quan công tác khám sức khỏe toàn dân, đại diện Sở Y tế cho biết đơn vị đang chuẩn bị các phần việc liên quan để tổ chức triển khai. Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho hay TP đã tổ chức khám bệnh cho một số nhóm người ưu tiên như hộ nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế, bảo trợ xã hội. Hiện nay, sở đang tham mưu cho lãnh đạo TP cho phép tổ chức khám sàng lọc đối với nhóm bệnh ung thư vú, tử cung cho phụ nữ.

Đối với phản ánh của cử tri về khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT cho biết ông sẽ chấn chỉnh ngay tình trạng này.

"Khi bà con đến thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể yêu cầu cán bộ hướng dẫn và trình bộ thủ tục để dễ thực hiện, không phải đi lại nhiều lần. Nếu chưa hài lòng, cử tri có thể phản ánh đến lãnh đạo qua số điện thoại công khai trên cổng thông tin của Sở", Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ khẳng định.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NH

Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã thông tin đến bà con về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của TP trong quý I và những tháng đầu năm 2026.

Trong đó, người đứng đầu UBND TP Cần Thơ cho hay mặc dù quý I-2026, kinh tế tăng trưởng ở cả 3 khu vực nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra 2,5 điểm phần trăm. Hiện nay, TP đã cập nhật kịch bản tăng trưởng cho các quý còn lại với tinh thần nỗ lực phấn đấu cả năm 2026 đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Cụ thể, quý II phấn đấu tăng 10,19%; quý III phấn đấu tăng 10,77% và quý IV phấn đấu tăng 12,07%.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ và đề nghị sở ngành sớm xem xét, giải quyết và gửi cơ quan chức năng thông tin đến bà con cử tri theo quy định.

"Những nội dung mà quý bà con cử tri phản ánh, kiến nghị với chính quyền thành phố là rất xác đáng, phản ánh đúng thực tiễn, thể hiện tâm huyết đối với sự phát triển TP. Các đại biểu HĐND TP sẽ tiếp thu đầy đủ và chuyển đến các cơ quan chuyên môn có văn bản trả lời cụ thể từng nội dung đến quý bà con cử tri", ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.