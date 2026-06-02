Cần Thơ có hơn 34.600 thí sinh đăng kí thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 02/06/2026 16:55

(PLO)- TP Cần Thơ đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với hơn 34.600 thí sinh, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến phương án đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh.

Chiều 2-6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cùng đoàn công tác có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá TP Cần Thơ đã chuẩn bị chu đáo, cơ bản đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên, đoàn cũng lưu ý một số điểm thi nằm gần khu dân cư, do đó cần có phương án cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi này.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu địa phương quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các quy định trong tổ chức kỳ thi; đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng, không gây áp lực căng thẳng cho thí sinh, đồng thời tạo điều kiện để các em học tập, định hướng nghề nghiệp.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân.

Thứ trưởng cũng đề nghị TP Cần Thơ tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền cho thí sinh về quy chế thi, các cam kết, quyền lợi và nghĩa vụ; cung cấp thêm thông tin về các chính sách mới trong giáo dục để thí sinh nắm bắt. Đối với thí sinh tự do, Thứ trưởng lưu ý cần tăng cường ý thức chấp hành quy định tại các điểm thi...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định thành phố sẽ tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đầy đủ, không chủ quan; đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, y tế, điện lực và các điều kiện cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 TP Cần Thơ.

Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường hỗ trợ thí sinh, hỗ trợ tối đa đối với các thí sinh khó khăn, đảm bảo các em tham gia kỳ thi đầy đủ, không để xảy ra tình trạng bỏ thi. Từ nay đến kỳ thi, các khâu chuẩn bị sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng quy chế, an toàn, khách quan và hiệu quả.

Theo Ban chỉ đạo kỳ thi của thành phố Cần Thơ, năm 2026, Cần Thơ có 34.679 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 29.428 thí sinh giáo dục phổ thông, 2.950 thí sinh giáo dục thường xuyên, 63 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp và 2.238 thí sinh tự do đã tốt nghiệp. Ngoài ra có 371 thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển.

Thành phố bố trí 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng. Tất cả điểm thi đều đảm bảo biệt lập, an ninh, an toàn và thuận tiện đi lại.

Cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi được chuẩn bị đầy đủ như tủ đựng đề và bài thi, bàn ghế, hệ thống điện, quạt, ánh sáng, phòng chức năng. Camera giám sát tại các khu vực bảo quản đề thi, bài thi được rà soát, đảm bảo hoạt động theo quy định.

Sở GD&ĐT đã phối hợp Công an TP Cần Thơ tập huấn cho cán bộ coi thi về phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, đồng thời bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trong suốt kỳ thi.

Đối với thí sinh, thành phố bố trí điểm thi gần nơi cư trú hoặc học tập; hỗ trợ đưa đón, chỗ ở, suất ăn miễn phí cho các trường hợp khó khăn. Các tổ chức, đoàn thể và địa phương cũng vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thí sinh trong thời gian ôn thi và thi.

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tiếp tục được triển khai tại các điểm thi, hỗ trợ thí sinh về dụng cụ học tập, hướng dẫn đi lại, nơi ăn nghỉ và xử lý các tình huống phát sinh.

Công tác in sao đề thi được tổ chức tại địa điểm biệt lập, bảo mật, có đầy đủ điều kiện theo quy định. Việc vận chuyển đề thi được chia thành 12 tuyến đến các điểm thi, có lực lượng công an áp tải. Bài thi sau mỗi buổi thi được bàn giao, vận chuyển về hội đồng thi theo đúng quy chế...