Nhiều điểm mới thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cần biết 28/04/2026 14:10

(PLO)- Thí sinh cần tra cứu và điền chính xác mã số đơn vị hành chính đã thay đổi sau sáp nhập để tránh ảnh hưởng đến hồ sơ.

Chỉ còn vài ngày nữa, thời gian đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên kỳ thi diễn ra trong bối cảnh mới với 34 tỉnh/thành, vận hành theo chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, kỳ thi năm nay sẽ có những điều chỉnh mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh, từ khâu đăng ký thi đến khi xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Lưu ý mã đơn vị hành chính mới

Về đăng ký dự thi, hạn chót để thí sinh thực hiện đăng ký là đến 17 giờ ngày 5-5-2026. Thí sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT bằng tài khoản đã được cấp tại trường THPT hoặc nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi. Khi đăng nhập lần đầu, thí sinh phải đổi mật khẩu và cần tự bảo mật tài khoản. Nếu để lộ tài khoản, mọi thay đổi thông tin có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ dự thi.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trong quá trình khai hồ sơ, thí sinh cần kiểm tra kỹ họ tên, ngày sinh, nơi thường trú, mã tỉnh, mã trường, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên và môn thi đăng ký. Năm nay có thay đổi mã đơn vị hành chính ở nhiều địa phương sau sắp xếp, nên việc điền sai mã có thể khiến hồ sơ phải chỉnh sửa, thậm chí ảnh hưởng quyền lợi xét tuyển.

Thí sinh cũng cần dùng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, mã định danh cá nhân hoặc hộ chiếu trong suốt quá trình đăng ký thi và xét tuyển đại học.

Khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho nơi đăng ký dự thi hoặc thông báo cho điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Điểm mới năm nay, hồ sơ đăng kí dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông. Giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành một loại duy nhất là “Giấy báo dự thi” do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi cấp.

Đồng thời, năm nay cũng tích hợp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi thành “Giấy chứng nhận kết quả thi”, do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi cấp.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bổ sung chứng chỉ tiếng Hàn trong miễn thi ngoại ngữ

Về môn ngoại ngữ, năm nay, Bộ GD&ĐT tiếp tục cho phép miễn thi để xét tốt nghiệp nếu thí sinh có chứng chỉ đạt chuẩn theo quy định. Năm 2026, danh mục chứng chỉ được mở rộng, trong đó có bổ sung chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên và thêm một số chứng chỉ tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu muốn dùng điểm môn ngoại ngữ để xét tuyển đại học, thí sinh vẫn nên dự thi để lấy điểm thực tế.

Danh sách các chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận để miễn thi ngoại ngữ.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, kỳ thi năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13-6. Trong đó, ngày 10-6 thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và rà soát thông tin cá nhân. Hai ngày thi chính thức là 11 và 12-6. Ngày 13-6 được bố trí dự phòng.

Thí sinh thi 4 môn, gồm hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, và hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12 gồm: Vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp và ngoại ngữ.

Về đề thi, định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026. Môn ngữ văn tiếp tục thi tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm. Nội dung thi bám sát nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

3 môn đạt 15 điểm mới được xét tuyển đại học

Về cách tính điểm xét tốt nghiệp, điểm xét tốt nghiệp được tính theo tỷ lệ 50% điểm thi (đã cộng điểm khuyến khích) và 50% điểm học bạ của cả 3 năm lớp 10, 11, 12, cộng điểm ưu tiên nếu có.

Kết quả thi dự kiến được công bố lúc 8 giờ ngày 1-7-2026.

Về xét tuyển đại học, sau khi biết điểm tốt nghiệp THPT, thí sinh bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7. Vì tất cả nguyện vọng đều xử lý chung trên hệ thống, thí sinh cần sắp xếp thứ tự nguyện vọng theo mức độ ưu tiên giảm dần.

Tuy nhiên, điểm mới của năm nay là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn toán và ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).



Ngoài ra, điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn là căn cứ chính để các trường đại học sử dụng để xét tuyển đầu vào. Tuy nhiên, việc sử dụng như thế nào do mỗi cơ sở đào tạo quy định, có thể dùng xét riêng lẻ hoặc dùng trong tính điểm kết hợp với các loại điểm khác.