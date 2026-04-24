Từ hôm nay, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

(PLO)- Từ ngày 24-4, thí sinh cả nước làm thủ tục đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Từ hôm nay 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Kỳ thi năm nay giảm tải thủ tục cho thí sinh thông qua việc tích hợp giấy báo dự thi với thẻ dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi với giấy công nhận tốt nghiệp (từ 4 loại giấy tờ rút gọn xuống còn 2 loại).

Bộ GD&ĐT nhận định công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều thuận lợi hơn khi bộ máy 34 Sở GD&ĐT đã ổn định. Năm nay cũng chỉ còn duy nhất một đối tượng dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ cũng lưu ý là mã số đơn vị hành chính tỉnh, thành đã thay đổi sau sáp nhập, thí sinh cần chú ý để điền chính xác.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Kết quả thi dự kiến được công bố ngày 1-7.

Hiện nay, các trường phổ thông trên cả nước đang đẩy mạnh công tác ôn luyện cho học sinh lớp 12. Việc chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai từ sớm, bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời gắn với định hướng nghề nghiệp.

Học sinh được tư vấn để nhận diện năng lực, sở trường và định hình lựa chọn phù hợp.