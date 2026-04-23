TP.HCM có thêm 5 trường THPT công lập mới 23/04/2026 20:26

(PLO)- TP.HCM sẽ có thêm năm trường THPT công lập mới, dự kiến tuyển hơn 3.000 học sinh lớp 10 ngay trong năm học 2026-2027

Thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết TP sẽ có thêm năm trường THPT công lập mới đưa vào sử dụng và tuyển sinh lớp 10 ngay trong năm học 2026-2027.

Dự án Trường THPT tại khu vực phường Đông Hưng Thuận (khu vực 1) đang gấp rút thi công để đưa vào sử dụng năm học 2026-2027. Ảnh: HOA ĐỖ

Trong đó có hai trường mới xây hoàn toàn và ba trường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ trụ sở cũ.

Cụ thể, Trường THPT khu vực Phú Mỹ tại khu vực 2 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Đây là trường mới hoàn toàn, đã hoàn thành chờ bàn giao để đưa vào sử dụng.

Trường THPT tại khu vực phường Đông Hưng Thuận (khu vực 1) - dự án trường THPT mới hoàn toàn, đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và Trường THPT khu vực Dĩ An tại khu vực 2 (Bình Dương cũ) - là dự án cải tạo sửa chữa từ Trường Trung cấp Nghề Dĩ An cũ.

Trường TH-THCS-THPT chuyển đổi từ trụ sở UBND quận 12 cũ, Trường THPT chuyển đổi từ trụ sở UBND quận Tân Phú cũ.

Theo Sở GD&ĐT, dự kiến sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027, mỗi trường mới sẽ tuyển sinh 15 lớp 10, mỗi lớp 45 học sinh. Như vậy, sẽ có hơn 3.000 chỗ học công lập cho học sinh. Đây là tín hiệu vui trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Sau khi sáp nhập, TP.HCM có số lượng học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS khá lớn, gần 170.000 em, tăng thêm hơn 42.700 em so với năm học trước.

Kỳ thi lớp 10 sẽ diễn ra ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ; thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Theo quy định, mỗi học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào các trường THPT công lập (hệ thường). Đồng thời, có thể đăng ký hai nguyện vọng vào lớp chuyên tại bốn trường chuyên hoặc ba nguyện vọng vào lớp tích hợp tại 10 trường THPT có tuyển sinh loại hình này.

Riêng học sinh đã học chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 ở cấp THCS tại TP.HCM được đăng ký thêm hai nguyện vọng vào lớp chuyên Anh theo đề án tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nâng tổng số nguyện vọng tối đa lên 8.