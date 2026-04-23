Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo 'nóng' công tác ôn thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT 23/04/2026 16:00

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu trường học rà soát, phân loại trình độ học sinh để có phương án ôn tập phù hợp cho các kỳ thi cuối cấp, đồng thời nghiêm cấm việc áp đặt cứng nhắc các tổ hợp môn học lựa chọn cho năm học mới.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các hoạt động cuối năm học 2025-2026 và chuẩn bị năm học 2026-2027.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, xã Bà Điểm trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS, THPT tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ôn thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể:

Các đơn vị rà soát, phân loại trình độ học sinh (mức độ đạt được) để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên giảng dạy theo đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp để tổ chức ôn tập cho học sinh; chú trọng việc giúp học sinh thông hiểu và vận dụng kiến thức làm tốt bài thi.

Trường học phải định hướng ôn tập thi lớp 10 theo các văn bản Sở GD&ĐT đã ban hành về cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp đồ tư duy đề thi. Theo đó, nội dung ôn tập bám sát cấu trúc đề thi, đề minh hoạ; bảng năng lực và cấp độ tư duy, yêu cầu cần đạt; các lưu ý của từng bộ môn trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp, các trường phải bám sát đề thi chính thức năm 2025, bộ đề minh hoạ của các cụm chuyên môn. Khuyến khích các trường tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT theo điều kiện thực tế; các cụm chuyên môn tổ chức biên soạn tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT dùng chung, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp.

Ngoài ra, các trường không tổ chức ôn tập tràn làn, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí; đảm bảo đúng quy định theo các văn bản.

Trong việc tổ chức ôn tập, các hướng dẫn học sinh vận dụng các phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung của môn học. Hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập; tổ chức ôn tập theo nhóm cho học sinh còn gặp khó khăn trong học tập nhằm bổ sung kiến thức.

Các trường học phải tạo điều kiện về phòng học, phòng ôn tập, thư viện và phân công giáo viên hỗ trợ cho học sinh còn gặp khó khăn trong quá trình ôn thi trong giai đoạn từ khi kết thúc năm học cho đến các kỳ thi cuối cấp.

Đối với hoạt động chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT thông tin đầy đủ các môn lựa chọn, cụm chuyên đề lựa chọn trên trang thông tin địa tử; quy định chuyển đổi môn lựa chọn để học sinh, phụ huynh nắm.

Sở GD&ĐT đề nghị các trường THPT không xây dựng cứng các tổ hợp môn học sẵn có theo ý chí chủ quan của nhà trường trước khi thực hiện công tác tuyển sinh. Việc áp đặt các tổ hợp định sẵn sẽ làm hạn chế quyền lựa chọn và không phản ánh đúng nhu cầu thực tế của học sinh theo tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông 2018.