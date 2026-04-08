TP.HCM tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô 'khủng' 08/04/2026 09:51

(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có hơn 130.000 thí sinh dự thi. Quy mô lớn gây áp lực cho công tác tổ chức thi cử.

Sáng 8-4, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết năm học 2025-2026 là một năm đặc biệt khi TP.HCM vận hành trong bối cảnh hợp nhất địa giới hành chính.

Với quy mô hơn 14 triệu dân và trên 2,6 triệu học sinh, áp lực đè nặng lên công tác tổ chức thi cử.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, phát biểu tại hội nghị tập huấn quy chế tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NQ

Riêng kỳ thi Tốt nghiệp THPT, đến thời điểm này ghi nhận có hơn 130.000 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi. Đây không chỉ là kỳ kiểm tra kiến thức mà còn là thước đo uy tín và chất lượng giáo dục của toàn TP trước xã hội.

Theo ông Phong, năm nay, thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 (ngày 1 và 2-6) và thi tốt nghiệp THPT (ngày 11 và 12-6) diễn ra rất sát nhau. Với quy mô lớn, số lượng thí sinh dự thi đông gây nên áp lực trong chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự tham gia công tác coi thi, chấm thi.

“Việc điều động cán bộ quản lý và giáo viên bậc THCS gặp không ít khó khăn do các phường, xã chưa quản lý chặt chẽ đơn vị trực thuộc. Điều này dẫn đến áp lực công việc dồn lên vai cán bộ quản lý bậc THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp” - ông Phong nói.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Tất Thành, TP.HCM, trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trước tính chất quan trọng của kỳ thi, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản yêu cầu nghiêm ngặt về nhân sự. Theo đó, cán bộ, giáo viên trong diện điều động không được đi nước ngoài hoặc về quê trong suốt thời gian tổ chức coi thi và chấm thi. Lãnh đạo các trường được yêu cầu phải hết sức thận trọng, không phê duyệt các yêu cầu nghỉ phép cá nhân vào thời điểm này để tránh làm đứt gãy dây chuyền tổ chức.

"Một sự cố nhỏ xảy ra không chỉ làm mất uy tín của ngành mà còn tước đi cơ hội quan trọng của thí sinh" - ông Phong nhấn mạnh.

Theo ông Phong, TP.HCM đặt mục tiêu cao nhất là tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, an toàn. Các trường phải chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT trong tính toán, hỗ trợ điều động nhân sự và chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi.

Liên quan đến công tác đăng ký dự thi tốt nghiệp, lãnh đạo Sở GD&ĐT lưu ý các trường phải quán triệt kỹ lưỡng đến từng giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh về quy trình, khung thời gian đăng ký dự thi. "Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đăng ký trễ hoặc tự ý điều chỉnh quy chế theo cách hiểu riêng" - ông Phong lưu ý.

Dự kiến giữa tháng 4-2026, Sở GD&ĐT sẽ công bố danh sách chính thức các điểm thi tốt nghiệp.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, lãnh đạo Sở yêu cầu toàn bộ lãnh đạo, chuyên viên phòng quản lý chất lượng phải duy trì liên lạc xuyên suốt, mở máy điện thoại liên tục để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải làm 4 bài thi, bắt buộc có toán và ngữ văn. Với 2 môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường (hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ nông nghiệp, công nghệ công nghiệp và ngoại ngữ).

Đề thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận. Các môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với các câu hỏi chọn phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn.