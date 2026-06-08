Cam kết 90 ngày đêm hoàn 7 trường nội trú liên cấp vùng biên giới Gia Lai 08/06/2026 17:27

(PLO)- Đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu cam kết hoàn thành dự án, đưa bảy trường nội trú liên cấp vùng biên giới tỉnh Gia Lai phục vụ năm học mới 2026-2027.

Chiều 8-6, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học- trung học cơ sở tại bảy xã biên giới tỉnh Gia Lai.

Phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án xây dựng trường học liên cấp vùng biên giới Gia Lai.

Chiến dịch triển khai từ ngày 1-6 đến 30-8, với mục tiêu huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình trước khi năm học mới 2026-2027.

Dự án được triển khai tại bảy xã biên giới, gồm: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chía, Ia O, có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Đây là một trong những công trình giáo dục trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những địa bàn còn nhiều.

Các đơn vị thi công cam kết hoàn thành dự án trước thềm năm học mới 2026-2027.

Tại lễ phát động, đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu đã ký cam kết hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch, đảm bảo phục vụ năm học 2026-2027.