Kiểm tra tiến độ thi công 4 trường nội trú ở biên giới tỉnh Gia Lai 21/01/2026 14:21

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà thầu phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và an toàn trong thi công trường học vùng biên giới.

Ngày 21-1, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại bốn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở vùng biên giới, gồm các xã Ia Mơ, Ia Puch, Ia Nan và Ia Dom.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra tiến độ thi công tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Puch.

Đây là 4/7 trường học được Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công xây dựng tại bảy xã biên giới tỉnh Gia Lai vào ngày 16-11-2025. Bảy trường học ở bảy xã biên giới, gồm: Ia Pnôn, Ia Puch, Ia Mơ, Ia Chía, Ia O, Ia Nan và Ia Dom, có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng.

Việc đầu tư xây dựng bảy trường học này được thực hiện theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26-9-2025 của Chính phủ.

Tại xã Ia Puch, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp kiểm tra các hạng mục thi công trường học, đánh giá tiến độ triển khai đảm bảo, thi công đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà thầu và đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, không để gián đoạn thi công.

Đồng thời, yêu cầu nhà thầu thi công phải đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn trong thi công. Quá trình triển khai, cần tính toán phương án thi công phù hợp với điều kiện mùa mưa để điều phối công việc hợp lý, hiệu quả.

Ghi nhận tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Púch, công trình đang được hàng trăm công nhân khẩn trương thi công phần móng. Phía nhà thầu, cho biết đang dồn lực thi công và tự tin hoàn thành công trình theo kế hoạch vào tháng 8-2026.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra các hạng mục thi công và hỏi thăm đời sống sinh hoạt, lao động, ăn ở và giải trí của công nhân. Đồng thời, đề nghị nhà thầu quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với công nhân làm việc tại khu vực biên giới, giúp người lao động yên tâm làm việc.