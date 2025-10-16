Dự khởi công trường học ở biên giới, Thủ tướng dặn nhà thầu 'đừng bớt xén' 16/10/2025 18:21

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị rút ngắn thời gian thi công trường ở biên giới TP Đà Nẵng, dặn nhà thầu "đừng làm gì tổn thương đến tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục".

Chiều 16-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương dự lễ khởi công dự án trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Giang (TP Đà Nẵng).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Giang. Ảnh: TN

Ngôi trường mang ý nghĩa quan trọng

Dự án trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Giang mang ý nghĩa chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực. Tạo nguồn cán bộ là người địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Ngôi trường sắp xây có tổng kinh phí dự kiến là 262 tỉ đồng, thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp III với diện tích quy hoạch dự kiến là 7,16ha. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng là đơn vị chủ đầu tư

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao trong tháng 8-2026 để đưa vào phục vụ cho năm học mới năm 2026-2027.

Ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, cho biết đây là một trong những dự án mang ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, nhận được sự kỳ vọng cao của các cấp lãnh đạo và người dân TP.

“Ban Quản lý rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, các sở, ban, ngành, địa phương và cam kết sẽ tổ chức triển khai thực hiện dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả”, ông Nhật nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn. Ảnh: TN

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cam kết TP sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đảm bảo chất lượng công trình, sớm đưa ngôi trường vào hoạt động phục vụ con em địa phương.

Theo ông Ấn, đây là một trong sáu ngôi trường nội trú cho sáu xã biên giới. Tổng mức đầu tư sáu ngôi trường khoảng 1.500 tỉ đồng. Tất cả các trường sẽ được khởi công trong năm 2025.

“TP sẽ chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để sớm khởi công xây dựng các trường học còn lại, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra”, ông Ấn nói.

"Đừng bớt xén, tiêu cực"

Được chào đón nồng nhiệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động trước tình cảm của bà con, các em học sinh, giáo viên nhà trường.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là chủ trương lớn của Đảng.

Thủ tướng mời hai em học sinh lên ngồi cùng, trò chuyện. Ảnh: TN

Trước thông tin TP Đà Nẵng khởi công sáu trường biên giới ngay trong năm nay, Thủ tướng chia sẻ rằng rất vui và đề nghị TP phải hoàn thành tất cả các trường chậm nhất 15-8-2026.

“Riêng trường Tây Giang phải hoàn thành trước 30-6, nếu thiếu cái gì, cần cái gì thì báo cáo Chủ tịch UBND TP. Nếu TP không lo được thì Chủ tịch UBND TP báo cáo Thủ tướng”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh xã Tây Giang đã chuẩn bị mặt bằng nhanh và đề nghị địa phương chuẩn bị mặt bằng, làm tiếp giai đoạn 2.

“Tinh thần ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, xây dựng trường này và các trường còn lại tại Đà Nẵng theo tinh thần này”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy tình dân tộc – nghĩa đồng bào, giúp các cháu tiếp cận được giáo dục, y tế. Khi các cháu phát triển sẽ tự lo cho tương lai các cháu và địa phương. Sau này chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Đối với nhà trường, Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao chất lượng dạy và học, thầy cô phải trau dồi, nâng cao kiến thức, đào tạo cho các cháu thành người phát triển toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thầy cô nhà trường luôn nâng cao chất lượng dạy và học. Ảnh: TN

“Chất lượng dạy và học phải quan tâm, luôn luôn đổi mới, luôn luôn bám sát tình hình thực tiễn. Giáo dục đào tạo theo sự phát triển của địa phương, đất nước, chủ trương của Đảng và Nhà nước”, Thủ tướng đề nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh dự án là công trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả, nhà thầu cần làm việc với tất cả trách nhiệm của mình.

"Đừng bớt xén, tiêu cực, đừng làm gì tổn thưởng đến tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và các cháu học sinh vùng biên giới nói riêng”, Thủ tướng nhắn nhủ.

Phối cảnh dự án. Ảnh: BQL