Ông Nguyễn Thanh Nghị: TP.HCM cần đột phá trong phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại 09/01/2026 21:12

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cho rằng TP.HCM cần tạo đột phá trong phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Chiều 9-1, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án "Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam gắn với tổng kết Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.



Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Yêu cầu bức thiết về huy động nguồn lực

Theo báo cáo của TP.HCM, qua gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, TP.HCM và các địa phương trong vùng đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng của TP.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề ô nhiễm môi trường còn nhiều thách thức; chênh lệch giàu nghèo còn lớn. TP.HCM còn gặp những thách thức từ cạnh tranh thu hút đầu tư, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh mạng và giữ gìn bản sắc văn hóa xã hội.

Vì vậy, TP.HCM đã chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng những giải pháp phù hợp, linh hoạt và hiệu quả. Cùng với đó, TP phải tái cấu hình toàn diện không gian phát triển, với tầm nhìn mới là “siêu đô thị quốc tế”, thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.

Hiện nay, tổng nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của TP.HCM khoảng 3,1 triệu tỉ đồng (trong đó dự kiến nhu cầu vốn trung ương bổ sung khoảng 332.000 tỉ đồng, vốn địa phương là 2,75 triệu tỉ đồng).

Sau khi sắp xếp cân đối các nguồn lực của địa phương, TP.HCM có thể cân đối được 0,97 triệu tỉ đồng, đặt ra yêu cầu bức thiết về việc huy động, khơi thông nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Tạo đột phá trong phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, TP.HCM có đóng góp rất lớn, rất quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của đất nước.

Nêu các lợi thế, tiềm năng của TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị TP cần tập trung thực hiện những giải pháp chiến lược và các đề án, dự án đã đề ra, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, giai đoạn 2026-2030.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, TP.HCM có đóng góp rất lớn, rất quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của đất nước. Ảnh: THANH THÙY

Theo ông, TP.HCM cần tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Cùng đó, cần tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn đọng nhiều năm đối với các dự án, công trình, đất đai, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

TP.HCM cũng cần sớm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Từ đó tạo ra bước đột phá trong mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, đổi mới sáng tạo; triển khai thực hiện và phát triển thành công các mô hình kinh tế mới, tạo động lực tăng trưởng mới.

TP cũng cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản trị đô thị, phát triển đô thị theo mô hình lấy giao thông công cộng làm trung tâm (TOD)...

Đồng thời, TP cần đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế, xây dựng TP trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược cũng nhấn mạnh đến xây dựng Khu thương mại tự do TP.HCM nhằm huy động nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực ưu tiên như tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao và nghiên cứu – phát triển (R&D), qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của TP.

Đồng thời, tập trung phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn đạt chuẩn quốc tế; hình thành các công viên khoa học công nghệ, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực mũi nhọn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị lưu ý, TP.HCM cần tạo đột phá trong phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm của một siêu đô thị. Đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, giao thông công cộng đô thị; khai thác hiệu quả không gian ngầm, cơ chế thử nghiệm cho kinh tế tầm thấp.

TP.HCM tiếp tục tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; tập trung đào tạo nhân lực chuẩn quốc tế trong các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ...

Cùng đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng và liên thông, chia sẻ các cơ sở dữ liệu nhằm khai thác phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.