Từ chuyện che lồng gà, người đàn ông chém hàng xóm rồi lãnh 12 năm tù 16/03/2026 15:12

(PLO)- Từ mâu thuẫn nhỏ khi che lồng gà, một người đàn ông ở Tây Ninh mang rựa chém hàng xóm, khiến nạn nhân bị thương tật 43%.

Ngày 16-3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Ngự (34 tuổi), ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, 12 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, HĐXX còn buộc Ngự bồi thường cho bị hại số tiền 150 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vụ việc bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ trong lúc che bội gà (che lồng nhốt). Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10-12-2024, Ngự cùng một số người có mặt tại nhà ông N.V.Đ ở ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay thuộc xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh). Trong lúc tụ tập, Ngự xảy ra cự cãi và chửi bới với anh N.H.A.

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Hồng Ngự tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

Thấy sự việc căng thẳng, ông N.P.S (chú ruột của A) đứng ra can ngăn và yêu cầu A đi về. Tuy nhiên, giữa Ngự và ông S tiếp tục xảy ra lời qua tiếng lại, thậm chí thách thức đánh nhau. Sau đó, Ngự chạy xe mô tô về nhà lấy hai cây rựa bằng kim loại rồi quay lại khu vực nhà ông S.

Trên đường đi, Ngự rủ em vợ đi cùng để “xem chuyện gì”, đồng thời đưa cho người này cầm một cây rựa. Khi đến gần đầu hẻm nhà ông S, Ngự dừng xe và đi bộ vào gọi ông S ra nói chuyện. Lúc này, ông N.T.L (cha của ông S) ra khuyên can và cùng Ngự ra lại chỗ xe. Thấy em vợ Ngự đang cầm rựa, ông L lấy giữ và tiếp tục khuyên cả hai không nên gây chuyện.

Tuy nhiên, Ngự vẫn lấy lại một cây rựa để gần xe rồi tiếp tục đi vào khu vực nhà ông S. Khi vừa đến gần hiên nhà, ông S chạy ra dùng xẻng đánh từ trên xuống, trúng mu bàn tay phải của Ngự gây xây xát nhẹ. Ngay sau đó, Ngự dùng rựa tấn công ông S, khiến nạn nhân ngã xuống đất. Không dừng lại, Ngự tiếp tục chém thêm hai nhát vào vùng đầu, trong lúc chống đỡ ông S còn bị trúng vào cẳng tay phải và cổ tay trái.

Bị cáo Lê Hồng Ngự tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Thấy nạn nhân bất tỉnh và chảy nhiều máu, Ngự chở em vợ rời khỏi hiện trường, trên đường về giấu cây rựa tại bờ ruộng rồi chạy về nhà. Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị đến ngày 16-12-2024 thì xuất viện. Kết luận giám định xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 43%.

Ngày 11-12-2024, vợ nạn nhân làm đơn yêu cầu xử lý hình sự. Cùng ngày, Lê Hồng Ngự đến Công an xã Hòa Khánh Nam đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, từ việc mâu thuẫn nhỏ che lồng gà dẫn đến sử dụng hung khí nguy hiểm chém liên tiếp vào vùng đầu – vị trí trọng yếu của cơ thể. Việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo, nên được xác định là tội giết người trong trường hợp chưa đạt.