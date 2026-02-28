Bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên để điều tra về hành vi giết người 28/02/2026 15:04

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nhanh 5 thanh, thiếu niên để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 27-2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra trên địa bàn xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm này gồm: Phạm Linh Duyên (20 tuổi), Lê Anh Khoa (18 tuổi), Bùi Minh Hào (18 tuổi), Trần Văn Khởi (19 tuổi) và Lê Mạnh Hải (22 tuổi), cùng trú xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, trưa 26-2, nhóm đến xã Văn Phú và xã Linh Sơn dự tiệc liên hoan.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi di chuyển đến khu vực ngã ba đường vào thôn Oi, xã Linh Sơn, nhóm gặp L.T.H (20 tuổi) và L.V.T (16 tuổi), cùng trú tại xã Giao An, điều khiển hai xe máy đi theo hướng ngược chiều.

﻿Nhóm thanh, thiếu niên bị bắt giữ ngay sau khi gây án để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Ảnh: V. THIỆN

Do có mâu thuẫn từ trước với L.T.H, Bùi Minh Hào rủ cả nhóm quay lại đuổi đánh H. và T. Khi đến đoạn đường liên thôn thuộc thôn Oi, xã Linh Sơn đoạn qua khu vực rừng keo, vắng nhà dân, nhóm chặn xe, dùng tay chân, mũ bảo hiểm và cành keo đánh hai nạn nhân.

Chưa dừng lại, trong lúc xô xát, Phạm Linh Duyên dùng dao bấm đâm vào vùng ngực trái L.T.H, khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định.