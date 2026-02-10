Bộ Công an khen thưởng Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá hai đường dây hàng giả quy mô lớn 10/02/2026 07:19

(PLO)- Thượng tướng Nguyễn Văn Long, có thư khen và quyết định khen thưởng Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích triệt phá hai đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 22 tấn nguyên liệu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 9-2-2026, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo, đơn vị đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công hai đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô toàn quốc. Lực lượng chức năng bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm chức năng cùng 22,5 tấn nguyên liệu và nhiều máy móc phục vụ việc sản xuất bất hợp pháp.

Trong thư khen, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí của Công an tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát kinh tế. Kết quả này minh chứng cho sự quyết liệt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ghi nhận chiến công này, lãnh đạo Bộ Công an quyết định trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án. Cụ thể, thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát kinh tế. Thưởng mỗi đơn vị 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát cơ động; Đội 3 (Phòng Cảnh sát kinh tế) và Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT-Net.

Việc kịp thời bóc gỡ đường dây này không chỉ bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của nhân dân mà còn có tác dụng răn đe mạnh mẽ, củng cố niềm tin của quần chúng đối với lực lượng công an.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng. Đồng thời, các đơn vị cần quyết liệt thu hồi số hàng giả đã phát tán ra thị trường và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác.