Đi xe máy phượt từ Hà Nội vào Lâm Đồng nhưng lạc vào cao tốc 04/03/2026 16:10

(PLO)- Đơn vị quản lý vận hành đường cao tốc sau khi phát hiện trường hợp xe máy đi vào đã hỗ trợ người cùng phương tiện xuống cao tốc an toàn.

Ngày 4-3, Đơn vị quản lý vận hành đường Cao tốc Vũng Áng – Bùng cho biết, vừa phát hiện một trường hợp đi xe máy lên đường cao tốc gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Xe máy chạy tốc độ cao trên đường cao tốc Vũng Áng - Bùng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, Đơn vị quản lý tiếp nhận thông tin từ người dân khi có một phương tiện xe máy chạy tốc độ cao trên đường Cao tốc Vũng Áng – Bùng, chiều từ Bắc vào Nam.

Phương tiện xe máy này di chuyển từ địa phận tỉnh Hà Tĩnh sang tỉnh Quảng Trị. Khi qua hầm Đèo Bụt thì bị lực lượng tuần đường dừng xe và đưa xuống cao tốc an toàn.

Xe tuần đường cao tốc hỗ trợ đưa xe máy cùng người xuống cao tốc an toàn.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG

Nam thanh niên đi xe máy lên đường cao tốc được xác định là anh Lục Đình Văn (23 tuổi, tỉnh Lâm Đồng). Người này cho biết, đang đi phượt từ TP Hà Nội vào tỉnh Lâm Đồng thì nhầm lên cao tốc.

Sau đó, Đơn vị quản lý đã nhắc nhở nam thanh niên và hỗ trợ đưa phương tiện và người xuống vị trí an toàn để tiếp tục hành trình.