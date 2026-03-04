Đi xe máy phượt từ Hà Nội vào Lâm Đồng nhưng lạc vào cao tốc

Ngày 4-3, Đơn vị quản lý vận hành đường Cao tốc Vũng Áng – Bùng cho biết, vừa phát hiện một trường hợp đi xe máy lên đường cao tốc gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.
Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, Đơn vị quản lý tiếp nhận thông tin từ người dân khi có một phương tiện xe máy chạy tốc độ cao trên đường Cao tốc Vũng Áng – Bùng, chiều từ Bắc vào Nam.
Phương tiện xe máy này di chuyển từ địa phận tỉnh Hà Tĩnh sang tỉnh Quảng Trị. Khi qua hầm Đèo Bụt thì bị lực lượng tuần đường dừng xe và đưa xuống cao tốc an toàn.
Nam thanh niên đi xe máy lên đường cao tốc được xác định là anh Lục Đình Văn (23 tuổi, tỉnh Lâm Đồng). Người này cho biết, đang đi phượt từ TP Hà Nội vào tỉnh Lâm Đồng thì nhầm lên cao tốc.
Sau đó, Đơn vị quản lý đã nhắc nhở nam thanh niên và hỗ trợ đưa phương tiện và người xuống vị trí an toàn để tiếp tục hành trình.