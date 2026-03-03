Người phụ nữ 65 tuổi thay đổi họ tên, bị bắt sau 27 năm lẩn trốn 03/03/2026 15:50

(PLO)- Người phụ nữ 65 tuổi bị công an TP Hải Phòng bắt giữ sau 27 năm lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai, dù đã thay đổi họ tên.

Ngày 3-3, thông tin từ công an TP Hải Phòng, Đội thẩm định hồ sơ tố tụng - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP vừa bắt giữ, di lý thành công Nguyễn Thị Út, 65 tuổi, trú tại số 4/130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, Hải Phòng sau 27 năm lẩn trốn.

Trước đó, do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Út đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lớn, sau đó bỏ trốn.

Nguyễn Thị Út bị bắt tại Gia Lai sau 27 năm bỏ trốn. Ảnh: CAHP

Ngày 27-7-1999, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng cũ đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Út. Thời điểm đó, Nguyễn Thị Út cùng chồng và 2 con chuyển vào tỉnh Gia Lai, thay đổi họ tên cả gia đình.

Nguyễn Thị Út đổi tên sang Nguyễn Thị Nhẫn, sinh năm 1960, có số căn cước công dân mới. Từ đó, cả gia đình sinh sống ổn định ở tổ 3 phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai từ năm 1999 cho đến nay.

Sau 27 năm, nhờ kiên trì điều tra, truy bắt, ngày 1-3-2026, Đội thẩm định hồ sơ tố tụng- Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ thành công Nguyễn Thị Út tại số nhà 195 đường Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Gia Lai và di lý về Hải Phòng an toàn để tiếp tục xử lý theo quy định.