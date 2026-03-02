Xe gặp sự cố trên cao tốc: Đặt cảnh báo thế nào để không bị phạt? 02/03/2026 16:03

(PLO)- Xe bị sự cố trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, dù đã đặt cảnh báo nhưng sai khoảng cách, tài xế bị xử phạt đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Dừng xe vì sự cố trên cao tốc là tình huống bất khả kháng. Tuy nhiên, việc dừng sao cho đúng và đặt cảnh báo an toàn thì không phải lái xe nào cũng nắm vững.

Ngày 2-3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản xử phạt nghiêm một trường hợp vi phạm trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Xe bị sự cố đặt cảnh báo sai quy định

Theo đó, chiều 1-3, Đội CSGT số 6 phát hiện xe khách 16 chỗ biển số tỉnh Tây Ninh bị sự cố, đậu sát dải phân cách trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (giáp ranh Lâm Đồng – Đồng Nai). Lái xe có đặt vật cảnh báo nhưng khoảng cách chưa tới 15 m.

Theo cơ quan chức năng, khoảng cách này cực kỳ nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển tốc độ 100-120 km/h không đủ thời gian nhận biết và xử lý tình huống.

Với vi phạm này, lái xe bị phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/NĐ-CP.

Cục CSGT khuyến cáo khi xe gặp sự cố, tai nạn hoặc lái xe có vấn đề sức khỏe trên cao tốc, người điều khiển phải cố gắng đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải. Lái xe cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, dùng biển hoặc chóp nón cảnh báo đặt cách đuôi xe ít nhất 150 m.

Đồng thời, cần đưa mọi người thoát ra ngoài hộ lan phía bên phải đường. Tốt nhất nên bố trí người đứng sát lề đường phía sau xe ít nhất 50 m để vẫy báo hiệu. Trường hợp tai nạn, lái xe có thể chụp hình, quay clip hiện trường rồi khẩn trương đưa xe vào làn khẩn cấp và thực hiện cảnh báo. Sau đó, gọi ngay cho CSGT (19008099) hoặc đơn vị quản lý đường để được hỗ trợ.

Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn thảm khốc do không đặt cảnh báo hoặc đặt sai quy định. Cục CSGT nhấn mạnh các xe chạy đường dài, xe khách, xe tải cần trang bị sẵn thiết bị cảnh báo chuyên dụng. Việc đặt cảnh báo cách 150 m là khoảng cách "sống còn" trên đường cao tốc.