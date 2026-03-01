Nam thanh niên nhảy xuống sông tự tử rồi kêu cứu 01/03/2026 18:10

(PLO)- Một thanh niên ở Đắk Lắk nhảy cầu tự tử nhưng khi rơi xuống sông đã lớn tiếng kêu cứu.

Ngày 1-3, thông tin từ UBND xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk), cho biết tại khu vực cầu Sêrêpốk đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên bỏ lại xe máy và nhảy cầu tự tử.

Nam thanh niên dừng xe máy và nhảy cầu tự tử. Ảnh chụp màn hình

Vẫn theo nguồn tin trên, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 20 cùng ngày. Thời điểm đó, một nam thanh niên mặc quần đùi, áo khoác màu đen chạy xe máy đến cầu Sêrêpốk rồi dừng lại vài phút.

Sau khi đi bộ qua lại trên cầu, nam thanh niên dừng lại vài giây rồi bất ngờ trèo lan can, nhảy xuống sông. Do vụ việc xảy ra rất nhanh nên nhiều người đi đường không kịp can ngăn.

Theo nội dung camera an ninh được lắp tại cầu ghi lại, khi rơi xuống sông, nam thanh niên đã vùng vẫy và lớn tiếng kêu cứu. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết, người này nhanh chóng bị chìm xuống.

Hiện lực lượng chức năng xã Hòa Phú đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm nạn nhân.

Thời gian qua, tại cầu Sêrêpốk xảy ra nhiều vụ nhảy cầu tự tử. Lực lượng chức năng xã Hòa Phú đã lắp nhiều biển cảnh báo và camera an ninh để giám sát các trường hợp bất thường tại cầu.