Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, 1 bé tử vong 26/11/2025 14:18

(PLO)- Người đàn ông ở Quảng Ngãi ôm hai cháu nhỏ nhảy cầu Trường Xuân, được người dân cứu kịp thời, nhưng một cháu đã tử vong.

Sáng 26-11 trên cầu Trường Xuân (xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), một người đàn ông ôm theo hai cháu nhỏ nhảy xuống sông Trà Khúc. Nhờ người dân phát hiện và ứng cứu kịp thời, cả ba được vớt lên bờ, nhưng bé gái khoảng 2 tuổi đã tử vong.

Người đàn ông để lại xe máy, ôm theo hai cháu nhỏ nhảy xuống sông Trà Khúc.

Cụ thể, khoảng 10h30 cùng ngày, người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển xe máy BKS 76E1-264… chở theo hai cháu nhỏ lưu thông trên cầu đường sắt Trường Xuân



Khi đến giữa cầu, người này bất ngờ dừng xe, bỏ lại dép và ba lô sách vở, rồi ôm hai cháu nhảy xuống nước.

Người dân xung quanh lập tức hô hoán và ra cứu hộ. Sau một hồi vật lộn với dòng nước chảy xiết, cả ba được đưa lên bờ



Do bị ngâm trong nước quá lâu, bé gái 2 tuổi đã tử vong trước khi được cấp cứu. Bé trai 6 tuổi và người đàn ông được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi để chăm sóc y tế.

Sức khoẻ bé trai 6 tuổi và người đàn ông ổn định.

Trưa 26-11, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết sức khỏe bé trai 6 tuổi đã ổn định sau cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tích cực. Người đàn ông cũng đã ổn định. Bé gái không qua khỏi đã được gia đình đón về để lo hậu sự.

Cơ quan chức năng địa phương đang xác minh danh tính người đàn ông và các nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.