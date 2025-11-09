Tìm thấy thi thể thanh niên nhảy cầu An Đông 09/11/2025 10:59

(PLO)- Nam thanh niên ở Khánh Hòa đi bộ trên cầu An Đông rồi bất ngờ leo qua thành cầu nhảy xuống sông Dinh.

Ngày 9-11, lãnh đạo UBND phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể anh D.L.H.T (21 tuổi, ngụ phường Đông Hải) dưới sông Dinh.

Lực lượng tìm kiếm anh T. trên sông Dinh.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 8-11, người dân địa phương phát hiện anh T. đi bộ trên cầu An Đông (phường Đông Hải) rồi bất ngờ leo qua thành cầu, nhảy xuống sông Dinh. Người dân lập tức ứng cứu nhưng bất thành.

Sáng 9-11, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể anh T.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.