Sóng đánh chìm thúng chai, ngư dân trôi dạt trên biển Dung Quất 11/01/2026 14:14

(PLO)- Ông Vũ đang đi thúng chai đánh cá thì gặp sóng to làm chìm thúng, rơi xuống biển và trôi dạt.

Sáng 11-1, trong hành trình từ phao SPM Nhà máy lọc dầu Dung Quất về cảng PTSC, tàu PTSC 03 do ông Kiều Quang Lục làm thuyền trưởng đã phát hiện một ngư dân trôi dạt trên biển, khu vực trước mũi Vạn Ca, Dung Quất.

Người được cứu là ông Nguyễn Văn Vũ (54 tuổi), trú thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường.

Ông Vũ được cứu vớt lên tàu, kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, ông Vũ đang đi thúng chai đánh lưới cá thì gặp sóng to làm chìm thúng, khiến ông rơi xuống biển và trôi dạt.

Ngay khi phát hiện, tàu PTSC 03 đã nhanh chóng tiếp cận, tổ chức cứu vớt nạn nhân lên tàu an toàn và đưa về cảng PTSC Dung Quất lúc 11 giờ 05 phút.

Sau khi cập cảng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã tiếp nhận, thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho ông Vũ. Hiện sức khỏe nạn nhân ổn định. Đơn vị chức năng đã liên hệ với gia đình đến đón ông Vũ về nhà.

Tàu PTSC 03 thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Quảng Ngãi.