Bắt giữ 2 thanh niên cướp 3.000 USD của một nữ nhân viên ngân hàng 15/03/2026 12:28

Sáng 15-3, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Phạm Công Anh (23 tuổi, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi, trú tại xã Ứng Thiên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 23-2, Công an phường Hoàng Liệt (TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.T (nhân viên chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường) về việc bị một người cướp số tiền 3.000 USD.

Chị T cho biết chị có nhận đổi USD cho một người bạn. Chiều ngày 23-2, một nam thanh niên gọi điện cho chị T, giới thiệu là người quen của bạn đến nhận số tiền trên. Do tin tưởng, chị T đã đưa 3.000 USD cho nam thanh niên này. Lợi dụng lúc chị T gọi điện cho bạn để xác nhận, đối tượng đã cầm USD rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy bắt các nghi phạm. Sau đó, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ được Anh và Hoàng.

Bước đầu tại cơ quan công an, cả Anh và Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.