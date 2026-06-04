Công an mời làm việc với 2 người tung tin sai sự thật về chợ Long Hải 04/06/2026 14:54

(PLO)- Công an xã Long Hải, TP.HCM đã mời làm việc hai trường hợp đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 4-6, Công an xã Long Hải, TP.HCM cho biết đã mời làm việc hai người có hành vi đăng tải các nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Công an làm việc với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ảnh: CA

Theo đó, ông T.V.K (41 tuổi, ngụ ấp Hải Bình, xã Long Hải) đã đăng tải nội dung so sánh buôn bán ở chợ với mua bán ma túy. Còn ông N.H.P (38 tuổi, ngụ ấp Hải An, xã Long Hải) đăng tải nội dung so sánh về hàng cá của chợ với hàm ý không hay...

Qua quá trình làm việc với cơ quan công an, cả hai người đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên không gian mạng. Đồng thời, các cá nhân này đã tự nguyện gỡ bỏ các bài viết liên quan và cam kết không tiếp tục đăng tải những nội dung chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Long Hải tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội và tiếp nhận thông tin trên internet. Ảnh: CA

Công an xã Long Hải cho biết hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc gây hoang mang trong nhân dân trên môi trường mạng có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Trường hợp cá nhân thực hiện hành vi vi phạm thì mức xử phạt bằng một nửa mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

Công an xã Long Hải khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây hoang mang dư luận.

Khi có các vấn đề phát sinh hoặc cần được giải đáp, người dân nên liên hệ cơ quan chức năng để được cung cấp thông tin chính xác, tránh lan truyền các thông tin làm sai lệch bản chất sự việc trên không gian mạng.