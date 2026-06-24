Thông tin 'Công an Cà Mau vây bắt cơ sở làm tôm khô giả' là thất thiệt 24/06/2026 18:01

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định thông tin lan truyền trên các mạng xã hội về việc công an vây bắt cơ sở làm tôm khô giả bằng cao su non tại xã Cái Nước là hoàn toàn sai sự thật.

Ngày 24-6, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau có báo cáo về kết quả rà soát, xác minh thông tin trên Facebook về clip có tiêu đề: “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non...”. Thông tin sai sự thật trên do Fanpage có tên “Góc nhìn tri thức” đăng ngày 22-6.

Cụ thể, qua xác minh, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau khẳng định đến thời điểm này không có vụ việc công an vây bắt và cũng không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước như thông tin lan truyền trên Facebook.

Thông tin sai sự thật đăng tải trên Fanpage có tên “Góc nhìn tri thức”.

UBND xã Cái Nước cũng đã giao Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và thông tin đến người dân trên địa bàn.

Kết quả cho thấy địa bàn xã không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi) bị bắt vì hành vi làm tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại như thông tin trên TikTok, Facebook đã đăng tải.

“Các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc nêu trên tại địa bàn xã Cái Nước là không chính xác, không có căn cứ thực tế” - báo cáo của Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau khẳng định.

Hiện nay, Công an xã Cái Nước vẫn đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn, an ninh mạng tiếp tục rà soát, xác minh nội dung thông tin nêu trên. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ làm rõ nguồn phát tán của tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin này.

Cạnh đó, cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình trên không gian mạng. Qua đó, đơn vị kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các trường hợp tiếp tục đăng tải, chia sẻ, bình luận, cắt ghép, suy diễn thông tin sai sự thật liên quan vụ việc.

Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xử lý tài khoản đăng phát nội dung không đúng sự thật theo quy định.