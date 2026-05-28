TP Đồng Nai vận động hỗ trợ Cà Mau 342 tỉ đồng xây dựng các công trình an sinh 28/05/2026 15:20

(PLO)- Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công tỉnh Cà Mau là biểu tượng cao đẹp của lòng biết ơn sâu sắc; đồng thời, đây cũng là địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ngày 28-5, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ động thổ xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công tỉnh và xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn cùng 3 trạm y tế, công viên thanh niên, do TP Đồng Nai trao tặng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: BT

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 2,7 ha, gồm các hạng mục chính như đền tưởng niệm; bia ghi danh khoảng 40.000 nhân vật; nhà truyền thống… Tổng kinh phí xây dựng khoảng 342 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn tài trợ của các doanh nghiệp và mạnh thường quân.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau tại phường An Xuyên.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, công trình không chỉ là kiến trúc tâm linh quy mô mà còn là biểu tượng cao đẹp của lòng biết ơn sâu sắc. Đây cũng là địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

“Chúng tôi cam kết sẽ chỉ đạo sát sao để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng mỹ thuật và trang nghiêm nhất” – người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: BT

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng cho hay tỉnh luôn quan tâm công tác tri ân, chăm lo an sinh xã hội. Tuy nhiên hiện vẫn còn một số hộ dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh còn nhiều khó khăn về nhà ở.

Từ thực tế đó, để cải thiện, tỉnh Cà Mau đã tiếp tục vận động các nguồn lực để khởi công xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh.