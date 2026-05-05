Cà Mau báo cáo kết quả điều tra vụ 63 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm 05/05/2026 19:50

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau nhận định món cơm chiên Dương Châu có nguy cơ cao nhất gây ngộ độc thực phẩm cho 63 học sinh nhưng do thiếu mẫu lưu nên chưa thể kết luận bằng xét nghiệm.

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc.

Theo báo cáo, trưa 24-4, Chi cục nhận thông tin từ Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc về vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm. Đơn vị đã phối hợp với các bên liên quan xác minh và điều tra nguyên nhân.

Cơ quan chức năng nhận định món cơm chiên Dương Châu có nguy cơ cao nhất gây ngộ độc. Ảnh minh họa.

Kết quả xác định sáng cùng ngày, Bếp ăn 0 đồng thuộc Hội Phụ nữ xã Vĩnh Lộc phát 390 suất ăn miễn phí cho học sinh. Các suất ăn được mua từ năm cơ sở, gồm 100 suất cơm chiên Dương Châu, 100 ổ bánh mì thịt quay, 100 phần bánh bao chiên, 60 suất mì trộn và 30 hộp xôi mặn.

Thống kê cho thấy 378 học sinh đã sử dụng suất ăn. Trong đó, 63 em phải nhập viện với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn và nhức đầu. Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân đã tiếp nhận và điều trị kịp thời cho các em.

Cơ quan chức năng nhận định món cơm chiên Dương Châu có nguy cơ cao nhất gây ngộ độc. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra không lấy được mẫu thực phẩm do không còn thức ăn thừa, không có mẫu lưu và mẫu bệnh phẩm. Vì vậy, đơn vị chưa đủ cơ sở khẳng định nguyên nhân bằng xét nghiệm.

Qua kiểm tra, các cơ sở cung cấp suất ăn có quy mô nhỏ lẻ, không đăng ký kinh doanh, do đó không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Những cơ sở này cũng chưa khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, chưa mặc bảo hộ lao động và chưa có biện pháp phòng chống côn trùng tại khu bếp.

Tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm, đoàn xác định trường không có bếp ăn tập thể. Đây là lần đầu trường tiếp nhận suất ăn 0 đồng nên chưa thực hiện kiểm tra điều kiện nơi chế biến, vận chuyển và lưu mẫu theo quy định.

Từ vụ việc trên, Chi cục An toàn thực phẩm kiến nghị UBND các xã, phường tăng cường quản lý an toàn thực phẩm. Các địa phương cần chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh ăn uống và thức ăn đường phố để xử lý nghiêm vi phạm.

Đặc biệt, cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt việc cung cấp suất ăn từ thiện. Các tổ chức, cá nhân thực hiện phải đảm bảo nguồn gốc thực phẩm, điều kiện chế biến và thực hiện lưu mẫu thức ăn.

Đơn vị cũng đề nghị các trường học thực hiện nghiêm quy định an toàn thực phẩm. Khi tiếp nhận suất ăn từ bên ngoài, nhà trường phải kiểm tra điều kiện của đơn vị cung cấp, nguồn gốc thực phẩm và quy trình vận chuyển...