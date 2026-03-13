An Giang: 97 người ngộ độc sau khi ăn bánh bông lan trứng muối 13/03/2026 18:23

(PLO)- Tổng số 98 người đã ăn bánh bông lan trứng muối và 97 người có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy; trong số này, 43 người phải nhập viện điều trị.

Ngày 13-3, Sở Y tế tỉnh An Giang báo cáo UBND tỉnh về tiến độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan hộ một kinh doanh bánh kem ở phường Rạch Giá.

Theo đó, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, một chi nhánh ngân hàng có trụ sở ở phường Rạch Giá đã tặng bánh kem bông lan trứng muối cho các đối tác và khách hàng.

Từ đó, có 98 người đã ăn bánh kem và 97 người có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Trong số này, 43 người phải nhập viện điều trị và đến sáng nay (ngày 13-3), tất cả đều đã được xuất viện.

Ảnh minh họa: Gemini

“Tất cả người bệnh đều có triệu chứng giống nhau và biểu hiện ở mức độ từ nhẹ đến trung bình. Ca bệnh phát hiện đầu tiên nhập viện chiều 6-3; ca bệnh cuối cùng khởi phát triệu chứng rạng sáng 8-3, nhưng không nhập viện, chỉ phát hiện qua công tác điều tra.

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã lấy mẫu bệnh phẩm phát hiện có chủng vi sinh Salmonella species” - báo cáo của Sở Y tế An Giang nêu.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định bánh kem bông lan trứng muối do hộ kinh doanh C. (địa chỉ trên đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá) cung cấp. UBND phường Rạch Giá đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở này.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ xác định cơ sở này có ba vi phạm chính: Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không mang bảo hộ lao động; dụng cụ thu gom chất thải không có nắp đậy và không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi kinh doanh thực phẩm đã chế biến.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động và tham mưu UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở số tiền 10 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng không thu được mẫu bánh để kiểm nghiệm do đã tiêu thụ hết.

Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang tiếp tục các bước điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.