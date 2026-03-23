Thêm nhiều ca nhập viện nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi 23/03/2026 21:44

(PLO)- Các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm được cho là đã ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn.

Tối 23-3, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ sáng cùng ngày đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận 10 trường hợp nhập viện cấp cứu với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin, các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm được cho là đã ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn trước khi xuất hiện triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt...

Ngay khi nhập viện, các trường hợp này được bác sĩ thăm khám, theo dõi sát và điều trị tích cực.

Đại diện Bệnh viện cho biết, hiện các y bác sĩ đang tập trung truyền dịch, ổn định tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân. Dự kiến trong ngày mai sẽ tiến hành các xét nghiệm cần thiết để xác định cụ thể nguyên nhân, cũng như loại độc tố nghi gây ra tình trạng trên.

Cùng thời điểm, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng cũng tiếp nhận một trường hợp cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm với biểu hiện tương tự.

Trước diễn biến này, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết đã nắm thông tin và đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát, yêu cầu các cơ sở y tế báo cáo cụ thể tình hình để kịp thời xử lý.

Trước đó, tháng 12-2025, tại tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xảy ra một vụ 203 người bị ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mỳ tại cơ sở bánh mỳ Hồng Vân trên địa bàn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy 17 mẫu thực phẩm và 8 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả ngày 19-12 cho thấy, 4 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; 1 mẫu dương tính đồng thời với Salmonella spp và Staphylococcus aureus.

Nhiều mẫu thực phẩm như chả bò, chả heo, bơ, ớt rim, rau ngò cũng dương tính với Salmonella spp; mẫu rau ngò dương tính với Bacillus cereus. Kết quả kiểm nghiệm khẳng định thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.