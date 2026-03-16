Xác định nguyên nhân hơn 80 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc 16/03/2026 19:34

(PLO)- Ngành y tế Đồng Tháp xác định vụ hơn 80 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 nghi do vi khuẩn salmonella.

Ngày 16-3, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo kết quả vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì của cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự)

Theo Sở Y tế, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các ngành chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đột xuất đối với cơ sở này. Qua kiểm tra ghi nhận tủ bày bán thức ăn không có trang bị dụng cụ chống sự xâm nhập của côn trùng, động vật gây hại.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự đã lấy 25 mẫu bệnh phẩm, kết quả có 11/25 mẫu phát hiện salmonella nhóm O:9. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự lấy 5 mẫu bệnh phẩm, kết quả có 1/5 mẫu nhiễm salmonella spp.

Hơn 80 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc 12 nghi do khuẩn.

Trên cơ sở các kết quả trên, Sở Y tế kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do vi khuẩn salmonella liên quan đến bánh mì kẹp thịt (ba tê gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên, thịt nguội) tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Nguồn nhiễm có thể xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc phục vụ thực phẩm, khiến người ăn nhiễm vi khuẩn qua đường tiêu hóa.

Sở Y tế đề nghị UBND phường Hồng Ngự thực hiện các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 24-2, Phòng Văn hóa – Xã hội, Trạm Y tế phường Hồng Ngự và Trung tâm Y tế khu vực Hồng Ngự 1 tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự về việc có 3 trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt và nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Các trường hợp này đều cho biết trước đó đã ăn bánh mì kẹp thịt của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Đến ngày 7-3, ghi nhận tổng cộng 86 trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 3 trường hợp điều trị ngoại trú, 83 trường hợp nhập viện, chủ yếu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Sau vài ngày điều trị, tất cả các trường hợp đã xuất viện.

Trước đó, năm 2024, 149 người cũng từng nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì thịt của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Khi đó, cơ sở này bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng và bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời hạn 4 tháng.