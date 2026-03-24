Lấy mẫu xét nghiệm chùm ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Quảng Ngãi 24/03/2026 09:29

(PLO)- Các bệnh nhân đã ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn trước khi xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt...

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi vào chiều tối 23-3 khiến nhiều người nhập viện, sáng 24-3, ông Võ Ngọc Hoà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hiện có 17 ca nhập viện điều trị.

Bệnh nhân trong chùm ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Quảng Ngãi.

Trong đó, 11 ca điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi, 5 ca điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và 1 ca điều trị tại Bệnh viện Phúc Hưng.

Ông Hoà cho biết thêm, sáng nay cơ quan chức năng đã xuống lấy mẫu tại các bệnh viện nơi các ca bệnh điều trị và tại địa phương nơi được cho là xảy ra vụ việc.

Như PLO đã đưa tin, tối 23-3, các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm được cho là đã ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn trước khi xuất hiện triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt...

Ngay khi nhập viện, các bệnh nhân được bác sĩ thăm khám, theo dõi sát và điều trị tích cực.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết đã nắm thông tin và đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát, yêu cầu các cơ sở y tế báo cáo cụ thể tình hình để kịp thời xử lý.

Trước đó, tháng 12-2025, tại tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ 203 người bị ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mỳ Hồng Vân trên địa bàn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy 17 mẫu thực phẩm và 8 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả ngày 19-12 cho thấy, 4 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; 1 mẫu dương tính đồng thời với Salmonella spp và Staphylococcus aureus.