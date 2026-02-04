Tìm thấy vi khuẩn E. coli trong vụ 46 người nghi ngộ độc sau bữa tiệc tất niên 04/02/2026 12:50

(PLO)- 46 người nghi ngộ độc sau bữa tiệc tất niên của 1 ngân hàng, kết quả cấy bệnh phẩm ở một số bệnh nhân cho thấy dương tính với vi khuẩn E. coli.

Liên quan vụ nghi ngộ độc sau khi dự tiệc tất niên của một ngân hàng, ngày 4-2, Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP.HCM) cho biết tính đến sáng 4-2, bệnh viện chưa ghi nhận ca nghi ngộ độc mới. Một số trường hợp nhập viện còn tiêu chảy nhẹ.

Kết quả cấy bệnh phẩm ở một số bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc cho thấy dương tính với vi khuẩn E. coli. Từ chiều 3-2 đến sáng nay, bệnh viện không ghi nhận thêm ca mới.

Tổng cộng có 46 trường hợp liên quan vụ việc, trong đó 16 người được khám cấp cứu, cho thuốc về nhà theo dõi, 30 người nhập viện điều trị. Ngày 3-2, bệnh viện đã cho xuất viện 4 trường hợp, dự kiến trong hôm nay tiếp tục cho ra viện thêm một số bệnh nhân do tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự bữa tiệc tất niên đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 31-1, một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa tổ chức tiệc tất niên với khoảng 170 người tham dự. Thức ăn được đặt tại nhà hàng Gia Mẫn (xã Xuyên Mộc) và vận chuyển về trụ sở ngân hàng. Các món ăn gồm ốc hương, gỏi sứa, tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, bánh tét, củ kiệu, tôm càng rang muối và lẩu cá mú nấu ngót.

Đến khoảng 14 giờ ngày 1-2, một số người xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, sốt và phải vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khám, điều trị. Các bệnh nhân nhập viện rải rác từ chiều 1-2; đến chiều 3-2 vẫn có trường hợp tiếp tục đến bệnh viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, hiện chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và báo cáo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với cơ sở cung cấp suất ăn, đồng thời lấy mẫu thực phẩm liên quan để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.