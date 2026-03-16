Phụ nữ mang thai có thể nhận 900.000 đồng khi sàng lọc dị tật 16/03/2026 16:06

Nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế cho các gia đình và nâng cao chất lượng giống nòi, dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số quy định Nhà nước hỗ trợ tiền cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh khi tham gia khám sàng lọc dị tật, bệnh bẩm sinh.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có trên 40.000 trẻ sơ sinh mắc bệnh, tật bẩm sinh, chiếm tỉ lệ khoảng 3% tổng số trẻ sơ sinh. Đây là một con số rất lớn, để lại hậu quả nặng nề cho bản thân trẻ, gia đình và toàn xã hội.

Dù việc tầm soát, chẩn đoán sớm giúp trẻ sinh ra phát triển bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ, tỉ lệ thực hiện hiện nay vẫn còn rất thấp. Cụ thể, tỉ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh mới chỉ đạt 18% (năm 2024) và tỉ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc mới đạt 15%.

Theo Bộ Y tế, một trong những rào cản lớn khiến nhiều bà mẹ chưa tiếp cận được dịch vụ này là do chi phí khám, xét nghiệm vẫn còn cao, vượt quá khả năng của nhiều gia đình, đặc biệt là những hộ có điều kiện kinh tế khó khăn.

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh khi tham gia khám sàng lọc dị tật, bệnh bẩm sinh. Ảnh minh hoạ: TT

Để giải quyết rào cản tài chính và khuyến khích người dân chủ động tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng, dự thảo Nghị định quy định rõ mức hỗ trợ tài chính trực tiếp từ nguồn ngân sách. Cụ thể như sau:

Đối với sàng lọc trước sinh: Mức hỗ trợ tài chính là 900.000 đồng/lần sàng lọc/người đối với phụ nữ mang thai tham gia khám sàng lọc đủ 4 bệnh gồm hội chứng Edwards, hội chứng Down, hội chứng Patau và tan máu bẩm sinh Thalassemia.

Đối với sàng lọc sơ sinh: Mức hỗ trợ tài chính là 600.000 đồng/lần sàng lọc/người đối với trẻ sơ sinh tham gia khám sàng lọc đủ 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh.

Kinh phí chi trả cho chính sách này được trích từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, quỹ BHYT và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chính sách được thiết kế với tiêu chí nhanh gọn, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính. Người dân có thể nhận tiền hỗ trợ một lần trọn gói bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản.

Về thời điểm nhận tiền, người dân được chi trả trong thời hạn tối đa 3 tháng sau khi thực hiện khám sàng lọc đủ số lượng bệnh theo quy định. Để được thanh toán, người đề nghị hoặc thân nhân chỉ cần nộp hồ sơ gồm tờ khai đề nghị (theo mẫu), phiếu thu/hóa đơn/biên lai của cơ sở y tế, phiếu sàng lọc và phiếu kết quả xét nghiệm. Riêng đối với trẻ sơ sinh, cần bổ sung thêm bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh.

Hồ sơ này được nộp trực tiếp tại UBND cấp xã nơi cư trú. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, chính quyền cấp xã sẽ tổ chức kiểm tra thông tin, ra quyết định và tiến hành chi trả ngay cho người dân. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hưởng, UBND cấp xã phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.