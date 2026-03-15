Hàng trăm bác sĩ, chuyên gia dự hội nghị khoa học tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 15/03/2026 16:51

(PLO)- Hàng trăm bác sĩ, chuyên gia từ nhiều bệnh viện uy tín đã đến Đắk Lắk dự hội nghị khoa học tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Ngày 15-3, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đã tổ chức thành công Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026.

Bác sĩ Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Ảnh: V.T

Theo ban tổ chức, hội nghị lần này quy tụ hơn 900 đại biểu cùng các chuyên gia, giảng viên, bác sĩ đến từ các cơ sở y tế uy tín như: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và Bệnh viện Trung ương Huế…

Với 108 báo cáo khoa học chuyên sâu, hội nghị lần này không chỉ là diễn đàn học thuật để chia sẻ tri thức y khoa hiện đại, mà còn đánh dấu chặng đường 4 năm phát triển, khẳng định uy tín của bệnh viện tại khu vực.

Vẫn theo ban tổ chức, hội nghị khoa học do Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức cũng là cầu nối lan tỏa tri thức, thúc đẩy hợp tác và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực y tế.

Những kinh nghiệm và kiến thức được chia sẻ tại hội nghị được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn y khoa, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực và cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cho biết với tinh thần đổi mới và phát triển bền vững, hội nghị khoa học thường niên tiếp tục khẳng định cam kết của bệnh viện trong việc tiên phong ứng dụng các kỹ thuật cao, cập nhật xu hướng y khoa hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Các chuyên gia, bác sĩ tham dự hội nghị. Ảnh: V.T

Hội nghị năm nay mang đến bức tranh toàn diện về những tiến bộ trong y học hiện đại, thông qua nhiều phiên chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, trong lĩnh vực sản khoa, hỗ trợ sinh sản, các bác sĩ, chuyên gia đã thảo luận về việc cập nhật kỹ thuật tiên tiến như: chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai, bảo tồn khả năng sinh sản và kỹ thuật nuôi trưởng thành noãn trong ống nghiệm (IVM).

Các phương pháp can thiệp nội mạch ít xâm lấn, điển hình như nút mạch điều trị phì đại tuyến tiền liệt, các định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh; các vấn đề về cập nhật xu hướng mới trong tầm soát và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), sinh học phân tử và mô hình hội chẩn đa chuyên khoa (MDT), nhằm cá thể hóa phác đồ điều trị được các bác sĩ phân tích thảo luận chuyên sâu.

Các bác sĩ cũng trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận về lĩnh vực ngoại khoa có giá trị về điều trị ung thư đại trực tràng, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật ngoại thần kinh như u tuyến yên, bệnh Parkinson, cùng các kỹ thuật can thiệp cột sống hiện đại.

Trong lĩnh vực nội khoa và hồi sức tích cực, chống độc, các chuyên gia, bác sĩ phân tích các ca lâm sàng phức tạp và cập nhật phác đồ điều trị hen phế quản, nhồi máu cơ tim, cũng như các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu cho bệnh nhân sốt nặng, suy thận cấp.

Bên cạnh đó, hội nghị còn có nhiều chia sẻ thiết thực của các chuyên gia, bác sĩ về cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, góp phần nâng cao an toàn và sự hài lòng của người bệnh.

Bên cạnh giá trị học thuật, y khoa, hội nghị còn nhận được sự đồng hành của nhiều tập đoàn và công ty y tế, dược phẩm uy tín trong và ngoài nước như: Tâm An, Abbott, Pfizer, Roche, B.Braun…

Các gian hàng trưng bày thiết bị, vật tư y tế và công nghệ hiện đại đã mang lại góc nhìn trực quan về những tiến bộ trong lĩnh vực y học, đồng thời tạo cơ hội kết nối, hợp tác giữa các đơn vị y tế, doanh nghiệp và các chuyên gia.