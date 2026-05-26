Bệnh viện An Bình miễn phí 1.000 suất tầm soát ung thư tuyến tiền liệt cho nam giới 26/05/2026 17:30

(PLO)- Nam giới từ 50 tuổi tại TP.HCM được khám, xét nghiệm PSA miễn phí nhằm phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt và nhiều bệnh lý tiết niệu nguy hiểm thường âm thầm tiến triển.

Chiều 26-5, Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho biết đơn vị đang triển khai chương trình khám và tầm soát miễn phí bệnh lý tuyến tiền liệt dành cho 1.000 nam giới từ 50 tuổi, hoặc từ 40 tuổi nếu có tiền sử gia đình mắc bệnh, đang sinh sống tại TP.HCM.

Chương trình diễn ra từ ngày 25 đến hết ngày 30-5-2026, nhằm giúp người dân tiếp cận sớm các dịch vụ chuyên khoa Tiết niệu, đồng thời phát hiện sớm các bất thường có nguy cơ cao liên quan đến tuyến tiền liệt.

Người dân có nhu cầu khám và tầm soát miễn phí bệnh lý tuyến tiền liệt, đăng ký trực tiếp tại quầy đăng ký khám bệnh khu A Bệnh viện An Bình (địa chỉ 146 An Bình, phường An Đông, TP.HCM).

Theo các bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu Bệnh viện An Bình, ung thư tuyến tiền liệt thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Ở giai đoạn đầu, người bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện các dấu hiệu dễ bị nhầm với lão hóa thông thường như tiểu đêm nhiều lần, tiểu yếu, tiểu khó hoặc cảm giác tiểu không hết.

Do diễn tiến chậm và kín đáo, nhiều nam giới chỉ đi khám khi bệnh đã xuất hiện biến chứng nặng như bí tiểu, đau vùng chậu, sụt cân hoặc đau xương do ung thư di căn.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: BVCC

ThS.BS CKI Trần Quốc Phong, Trưởng đơn vị Tiết niệu Bệnh viện An Bình, cho biết nhiều bệnh nhân lớn tuổi vẫn còn tâm lý e ngại hoặc cho rằng tiểu khó là “bệnh tuổi già”, dẫn đến trì hoãn việc thăm khám. Tuy nhiên, ung thư tuyến tiền liệt nếu được phát hiện sớm sẽ có tiên lượng điều trị rất tốt, giúp kéo dài tuổi thọ và duy trì chất lượng sống.

Theo các chuyên gia, tuổi tác là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của ung thư tuyến tiền liệt. Bệnh thường gặp ở nam giới trên 50 tuổi, đặc biệt ở người có tiền sử gia đình mắc bệnh, béo phì, ít vận động hoặc có chế độ ăn nhiều chất béo động vật.

Hiện nay, việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt chủ yếu dựa vào xét nghiệm PSA trong máu kết hợp thăm khám chuyên khoa và siêu âm khi cần thiết. Đây là các phương pháp đơn giản nhưng có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm bất thường nghi ngờ ung thư.

Đại diện Bệnh viện An Bình cho biết chương trình không chỉ hướng đến phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ cao mà còn tư vấn cho người dân về các bệnh lý thường gặp ở tuyến tiền liệt. Người tham gia sẽ được bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu thăm khám, đánh giá triệu chứng tiết niệu và thực hiện các bước tầm soát cần thiết theo chỉ định.

Theo BS Phong, khám tầm soát không chỉ giúp phát hiện ung thư mà còn giúp nhận diện nhiều bệnh lý tuyến tiền liệt khác như phì đại lành tính tuyến tiền liệt hay viêm tuyến tiền liệt - những bệnh lý ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống của nam giới lớn tuổi.

Ung thư tuyến tiền liệt không phải là bản án nếu được phát hiện sớm. Điều quan trọng nhất là nam giới cần vượt qua tâm lý ngại đi khám và chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng và các bệnh lý mạn tính ở nam giới lớn tuổi ngày càng phổ biến, việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt định kỳ được xem là giải pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng điều trị về sau.

Bệnh viện An Bình kỳ vọng chương trình khám miễn phí lần này sẽ giúp nhiều nam giới tiếp cận sớm hơn với y tế chuyên khoa, nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư tuyến tiền liệt và hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ ở nhóm tuổi trung niên, cao tuổi.