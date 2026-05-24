Phẫu thuật lấy con lươn dài khoảng 50cm chui trong bụng người đàn ông 24/05/2026 16:01

(PLO)- Khi tiến hành phẫu thuật mở bụng bệnh nhân, các bác sĩ ở Đồng Nai phát hiện một con lươn dài khoảng 50 cm, đường kính khoảng 3 cm bên trong nên tiến hành lấy ra.

Ngày 24-5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, TP Đồng Nai cho biết, bệnh viện vừa thực hiện ca phẫu thuật cực kỳ hy hữu để lấy một con lươn trong ổ bụng bệnh nhân.

Theo đó, trưa ngày 23-5, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân VVL (41 tuổi, ngụ phường Phước Tân) trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua kiểm tra các kết quả cho thấy có dị vật hình dây dài trong ổ bụng bệnh nhân, có nhiều dịch trong ổ bụng.

Các bác sĩ đã tiến hành lấy con lươn dài khoảng 50cm trong bụng bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Khi tiến hành phẫu thuật mở bụng bệnh nhân các bác sĩ phát hiện một con lươn dài khoảng 50cm, đường kính khoảng 3cm trong ổ bụng nên tiến hành lấy ra.

Kiểm tra tiếp tục cho thấy trực tràng của bệnh nhân bị thủng một lỗ kích thước khoảng 2x1cm ở mặt trước đoạn trực tràng trên.

Đây là vị trí con lươn đã xuyên thủng để chui vào ổ bụng. Các bác sĩ tiến hành làm sạch vùng tổn thương, khâu lại chỗ thủng trực tràng, đồng thời rửa ổ bụng bằng để loại bỏ dịch bẩn và hạn chế nhiễm trùng...

Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được lọc máu, hồi sức tích cực và theo dõi sát tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân con lươn chui vào ổ bụng hiện chưa khai thác được. Tuy nhiên qua quan sát dạ dày, ruột non không thấy dấu hiệu nên không phải do nuốt từ miệng. Nhiều khả năng con lươn từ hậu môn chui lên.