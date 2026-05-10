Người đàn ông ăn cá, nuốt luôn cả lưỡi câu kèm dây cước vào bụng 10/05/2026 11:20

(PLO)- Một người đàn ông ở Đà Nẵng khi ăn cá câu đã vô tình nuốt luôn lưỡi câu kèm dây cước vào bụng.

Ngày 10-5, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin các bác sĩ vừa nội soi cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân 46 tuổi, quê Hiệp Đức (Quảng Nam cũ). Người này bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá.

Theo người bệnh, trong bữa ăn có sử dụng cá câu do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu nên khi ăn, dị vật đã theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản.

Phim chụp cho thấy vị trí lưỡi câu trong thực quản. Ảnh: BVĐN

Khi nhập viện, phần dây cước vẫn còn lòi ra ngoài miệng. Kết quả chụp X-quang và CT Scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản đoạn D1–D2, vị trí rất nguy hiểm, gần các mạch máu lớn, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm.

Ngay trong đêm, ê-kíp Khoa Tai Mũi Họng phối hợp Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức đã nội soi cấp cứu. Sau khoảng 45 phút, các bác sĩ đã gỡ và lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Người bệnh hiện ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Lưỡi câu kèm dây cước được lấy ra ngoài. Ảnh: BVĐN

Bác sĩ Hồ Xuân Trung, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đà Nẵng, khuyến cáo khi chế biến cá do ngư dân câu trực tiếp, cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá để tránh sót lưỡi câu.

Không được chủ quan với các loại cá còn nguyên ruột hoặc cá chế biến sơ sài. Nếu sau ăn xuất hiện đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, cần đến cơ sở y tế ngay.

Tuyệt đối không tự ý móc họng, kéo dị vật ra hoặc cố nuốt thêm thức ăn để đẩy dị vật xuống, vì có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu nguy hiểm.