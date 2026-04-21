Hình ảnh khu điều trị kỹ thuật cao gần 180 tỉ đồng sắp đưa vào hoạt động ở Đà Nẵng

Ngày 21-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam - hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao.
Dự án đầu tư xây dựng công trình BVĐK Quảng Nam, hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao với tổng mức đầu tư gần 180 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Khu điều trị có quy mô bảy tầng và một tầng tum, diện tích xây dựng 2.209 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 14.175,5 m2.
Công trình trang bị các hệ thống khí y tế trung tâm, lọc khuẩn phòng mổ, gọi y tá truyền mẫu xét nghiệm; có hệ thống chống sét, thiết bị điện, nước, điều hòa không khí…
Theo ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, dự án được triển khai trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh, biến động giá vật liệu xây dựng, điều kiện thi công phức tạp.
“Việc hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao có ý nghĩa hết sức to lớn về chính trị, xã hội đối với TP. Công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên” - ông Nhật nói.
Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách BVĐK Quảng Nam, cho biết sẽ phối hợp với chủ đầu tư nghiệm thu và đưa công trình đi vào hoạt động sớm nhất.
Theo ông Khoa, công trình là niềm mong mỏi của tập thể cán bộ viên chức bệnh viện, cũng là hy vọng và chờ đợi của người dân phía Nam TP Đà Nẵng.
“BVĐK Quảng Nam cam kết đưa công trình vào sử dụng ngay trong tuần này, sau khi được nghiệm thu. Đồng thời, đảm bảo đúng các nguyên tắc chuyên môn y tế để kịp thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của người dân” - ông Khoa nói.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định BVĐK Quảng Nam được định vị là một trong những cơ sở khám chữa bệnh nòng cốt, chia sẻ gánh nặng với các bệnh viện tuyến cuối của TP. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam TP và các vùng lân cận.
Việc đầu tư xây dựng công trình khu điều trị kỹ thuật cao với hệ thống kỹ thuật hiện đại không chỉ là hoàn thiện một hạng mục xây dựng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong tổng thể phát triển của bệnh viện.
“Công trình này sẽ tạo nền tảng để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng quy mô giường bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, từng bước hiện đại hóa bệnh viện theo định hướng phát triển đã được xác định” - bà Thi nói.
Theo bà Thi, việc đưa vào hoạt động khu điều trị kỹ thuật cao sẽ góp phần điều tiết, phân luồng người bệnh hợp lý, giảm tải cho các bệnh viện trung tâm, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu BVĐK Quảng Nam khẩn trương tiếp nhận, tổ chức vận hành công trình một cách khoa học, hiệu quả, bố trí nhân lực, trang thiết bị phù hợp, xây dựng quy trình quản lý, khai thác, bảo trì công trình.
Đơn vị cần chủ động phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng kỳ vọng của người dân.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra và chỉ đạo
Vào chiều 16-4, trước buổi làm việc với 4 phường của TP Tam Kỳ cũ (gồm phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú), ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam kiểm tra dự án, đưa ra yêu cầu quyết liệt đối với dự án này và chỉ đạo nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng.
Ông Hùng yêu cầu các sở, ngành phải làm rõ các vướng mắc, từ đó đề xuất phương án xử lý ngay. Các đơn vị liên quan chủ động, báo cáo nếu khó khăn. Đồng thời, Chủ tịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh, nếu tiếp tục chậm trễ, sẽ xem xét thanh tra, kiểm tra để làm rõ trách nhiệm.
Người đứng đầu chính quyền TP chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương kiện toàn vị trí giám đốc bệnh viện, đảm bảo bộ máy vận hành ổn định và sớm đưa công trình vào khai thác, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.
Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM và nhiều đơn vị báo chí phản ánh về việc Khu điều trị mới của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam được xây xong từ năm 2023 nhưng để nhiều năm chưa đưa vào sử dụng, trong khi nhiều khoa của bệnh viện thì quá tải.
“Không riêng lãnh đạo và nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam mong chờ mà cả người dân họ cũng nóng lòng muốn khu điều trị kỹ thuật cao được đưa vào sử dụng, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân và giảm áp lực cho nhân viên y tế” - ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, từng chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM.