Phán quyết vụ ngư dân kiện đòi tiền bảo hiểm do tàu bị chìm 20/04/2026 15:44

(PLO)- Ngư dân mua bảo hiểm, dù tàu chìm vì lý do khách quan nhưng công ty bảo hiểm từ chối chi trả; qua hai lần xét xử, tòa tuyên buộc công ty bảo hiểm phải bồi thường.

TAND TP Đà Nẵng vừa ban hành bản án phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa nguyên đơn là ông HTT, bị đơn là công ty cổ phần bảo hiểm B.

Công ty bảo hiểm từ chối chi trả

Ông T là chủ sở hữu tàu cá QNa-90187. Ngày 17-1-2024, ông T mua bảo hiểm của công ty B cho tàu cá trên, với giá trị trách nhiệm bảo hiểm thân tàu là 2,21 tỉ đồng.

Khi mua, ông T không được nhân viên phụ trách bán bảo hiểm giải thích về quyền lợi của người mua bảo hiểm và các quy tắc loại trừ bảo hiểm, nhưng vì cần vốn vay để đóng tàu, ông T đã ký vào hợp đồng.

Ngày 22-3-2024, ông T cho tàu xuất bến để khai thác thuỷ sản. Đến ngày 1-4-2024, tàu đang di chuyển bất ngờ có sóng lớn vỗ vào, làm thủng tàu.

Mặc dù các thuyền viên tìm cách cứu chiếc tàu nhưng không thành công. Tàu chìm vào ngày hôm sau, nên các thuyền viên lên tàu khác vào bờ.

Ngày 3-4-2024, ông T thông báo cho công ty B để yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm đối với tàu cá QNa-90187 theo như thoả thuận hợp đồng đã ký kết.

Tuy nhiên, công ty B từ chối chi trả tiền bảo hiểm vì sự kiện chìm tàu QNa-90187 không thuộc trường hợp bảo hiểm.

Công ty này nêu lý do, định biên thuyền viên không đủ người và văn bằng chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên không phù hợp…

Ông T cho rằng lý do của công ty B đưa ra là không có cơ sở, vì sự cố xảy ra do thời tiết xấu bất thường, đây là nguyên nhân bất khả kháng trực tiếp gây nên thiệt hại tài sản. Các thuyền viên trên tàu đã làm mọi cách để cứu con tàu, tuy nhiên không thành công.

Để bảo đảm quyền lợi của mình, ông T đề nghị HĐXX buộc công ty cổ phần bảo hiểm B chi trả 1,768 tỉ đồng và gần 250 triệu đồng tiền lãi chậm chi trả.

Tòa tuyên buộc công ty phải chi trả tiền bảo hiểm

Công ty B cho rằng máy trưởng và một thuyền viên rời thuyền về bờ mà không có phương án bố trí người thay thế để vận hành trang thiết bị máy móc trong quá trình khai thác hải sản, dẫn đến tàu chìm là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về duy trì điều kiện khai thác thuỷ sản và đảm bảo định biên an toàn tối thiểu nên công ty từ chối thanh toán bảo hiểm.

Tại bản án sơ thẩm, TAND Khu vực 1 – TP Đà Nẵng đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T, buộc công ty B phải trả tiền bảo hiểm và tiền lãi chậm trả tiền bảo hiểm. Tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng. Sau đó, công ty này có đơn kháng cáo.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự cố chìm tàu là do khách quan, rủi ro ngẫu nhiên, không lường trước được.

Thực tế, khi xảy ra sự cố thì thuyền viên trên tàu đã phối hợp khắc phục sự cố nhưng không thành, buộc phải rời tàu để đảm bảo tính mạng. Sự cố tàu chìm mất xác nên được coi là tổn thất toàn bộ.

HĐXX xét thấy công ty cổ phần bảo hiểm B cho rằng sự cố chìm tàu là do ông T vi phạm các quy định và bố trí thuyền viên không đủ định biên chính là nguyên nhân dẫn đến sự cố chìm tàu nên từ chối thanh toán tiền bảo hiểm, là không phù hợp.

Bởi lẽ nguyên nhân dẫn đến sự cố đã được xác định là do khách quan thiên nhiên, thời tiết chứ không phải lỗi của con người. Việc thiếu hay đầy đủ định biên cũng không phải là nguyên nhân dẫn đến sự cố trên.

Từ các căn cứ trên, HĐXX không chấp kháng cáo của công ty cổ phần bảo hiểm B mà giữ nguyên bản án sơ thẩm.