Xôn xao dòng chữ 'Da Nang Beach' cách điệu ở biển Đà Nẵng 17/04/2026 19:29

(PLO)- Bộ chữ 'Da Nang Beach' cách điệu đặt tại bãi biển Đà Nẵng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh bộ chữ cách điệu “Da Nang Beach” đặt tại bãi biển gần khu vực công viên Biển Đông, phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Bộ chữ màu cam, được bố trí trải dài trên nền cát, phía sau là không gian biển, dễ dàng nhận diện từ xa.

Bộ chữ 'Da Nang Beach' cách điệu. Ảnh: TN

Vì quá ưu tiên yếu tố tạo hình nên bộ chữ khá khó đọc đối với nhiều người, nếu không đặt trong bối cảnh cạnh biển hoặc đã từng nhìn thấy dòng chữ “Da Nang Beach” tại biển Đà Nẵng.

Nhiều người chụp lại bộ chữ trên, đăng lên mạng xã hội tạo hai luồng ý kiến khen – chê.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Giám đốc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, mục đích của công trình là tạo thêm điểm check-in cho du khách, góp phần hình thành dấu ấn riêng khi đến biển.

Bộ chữ khác rõ ràng hơn đặt tại bờ biển. Ảnh: TN

Theo ông Vũ, thiết kế bộ chữ này mang tính tạo hình như những cánh buồm no gió. Phần đế uốn lượn, mô phỏng nhịp sóng, tạo cảm giác chuyển động thay vì một bảng chữ tĩnh thông thường.

Ông Vũ cho rằng qua theo dõi mạng xã hội, nhiều người quan tâm bình luận nhưng đa phần để lại ý kiến vui vẻ, không có phản ứng gay gắt.

“Thực ra đây là một mô hình check-in, không nặng về phông chữ. Rất nhiều người đọc, có người đọc tới lui mới đọc được, gây tò mò cho khách. Chúng tôi không định sửa lại vì không sai gì”- ông Vũ nói.