Hoa giáng hương ấn phủ vàng phố phường Đà Nẵng 13/04/2026 15:22

Hình ảnh phía trên là hoa giáng hương ấn (còn gọi là sưa vàng) nở rộ dọc sông Trường Giang, Tam Kỳ, Quảng Nam (cũ).

Những ngày này, hoa giáng hương ấn, thường gọi là sưa vàng, bung nở, trở thành nét đặc trưng của vùng đất xứ Quảng.

Loài hoa này bung nở một cách lặng lẽ, với hàng vạn chùm nhỏ li ti, màu vàng mỏng manh. Lúc mới nở, hoa có màu vàng nhạt và trở nên đậm dần khi lụi tàn.

Hoa nở có mùi hương thơm dịu nhẹ, rộ khoảng 2-3 ngày thì rụng. Rồi sau đó giáng hương ấn lại nở rộ thêm hai đợt nữa, trước khi khép lại mùa hoa.

Cây giáng hương ấn gắn bó với bao thế hệ người dân Tam Kỳ. Với người dân Tam Kỳ xa quê, khi thấy hình ảnh hoa vàng nở rộ, trong lòng thường hay hoài niệm, gợi nhớ tình người xứ Quảng chân thành, mộc mạc.

Làng Hương Trà - nơi được ví là xứ sở hoa sưa vàng ở Tam Kỳ với chín "cụ" sưa có tuổi đời hàng trăm năm tuổi cùng hàng chục cây từ trên 50 năm. Chín cây sưa cổ thụ được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản.

Vào mùa hoa, dưới con đường làng bên hàng sưa, màu vàng phủ kín khi trời có gió. Những mảng vàng được tạo nên mê hoặc lòng người, thu hút những người yêu thiên nhiên, sự thanh tịnh đến chiêm ngưỡng, check-in.

Mấy năm gần đây, hoa sưa vàng được nhiều người biết đến. Người dân, du khách các nơi đổ về chụp ảnh check-in.

Hoa giáng hương ấn theo gió hoà vào dòng nước, nổi trên mặt sông Tam Kỳ chảy dọc làng Hương Trà. Theo con nước xuôi dòng ra biển, cây sưa con sẽ mọc ở nơi hạ lưu.

Theo những cụ cao niên trong làng Hương Trà, từ xa xưa, cây sưa theo nguồn nước dạt về. Người dân lấy trồng ven sông để giữ đất, giữ làng. Dần dần, hoa sưa được trồng mở rộng khắp các tuyến đường ở vùng đất này.

Theo ông Nguyễn Văn Ngoan, 70 tuổi, ngụ làng Hương Trà, những cây cổ thụ thường sẽ ra hoa sau cây non tuổi. Tùy vào thời tiết, hoa sưa sẽ nở trong tháng 4 dương lịch hàng năm, nhưng không ai chắc chắn hoa sẽ nở vào ngày nào.

"Cây sẽ ủ nụ, nếu thời tiết thay đổi từ nắng gắt sang âm u, nhất định sau đó hoa sẽ nở rộ"- ông Ngoan nói dấu hiệu nhận biết thời điểm hoa nở.

Khi mặt trời mọc, sưa vàng bay theo những cơn gió nhẹ, rơi xuống đất tạo mảng vàng phủ trên bề mặt. Một số người dân tin rằng, đây là khởi đầu cho ngày mới với nhiều điều ấm áp, lạc quan, tràn đầy năng lượng.

Tháng 4 hằng năm, TP Tam Kỳ (cũ) chọn ngày phù hợp tổ chức lễ hội mang tên sưa vàng. Khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, phường Hương Trà, nơi có chín cây giáng hương ấn di sản, được chọn là nơi tiếp quản tổ chức lễ hội, tôn vinh loài hoa sưa.

Phố phường Tam Kỳ nhuộm vàng mỗi dịp hoa sưa vàng bung nở.

Ở những vùng quê lân cận, thỉnh thoảng người dân bắt gặp khoảnh khắc sưa vàng nở rộ. Thường sẽ không có những hàng sưa chạy dài như vùng Tam Kỳ, một khoảnh vàng rực rỡ giữa không gian yên bình càng tôn thêm vẻ đẹp của loài hoa.