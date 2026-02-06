Làng hoa cúc Nghĩa Hiệp rực vàng, theo xe thương lái đi khắp miền Trung

Làng hoa cúc Nghĩa Hiệp rực vàng, theo xe thương lái đi khắp miền Trung

(PLO)- Hàng trăm nghìn chậu cúc lần lượt rời làng, theo xe thương lái tỏa đi khắp các tỉnh, mang theo không khí mùa xuân.

Những ngày cuối tháng Chạp, về làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), người ta dễ dàng cảm nhận không khí Tết đã chạm ngõ.
Từ đầu làng đến cuối xóm, cánh đồng hoa trải dài như được nhuộm vàng bởi những luống cúc bung nở. Con đường làng vốn yên ả nay trở nên nhộn nhịp khi xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau chờ bốc hoa.
Lâu nay, Nghĩa Hiệp được mệnh danh là “thủ phủ” hoa cúc của miền Trung. Mỗi năm, làng hoa cung ứng cho thị trường Tết hàng trăm nghìn chậu cúc, chủ yếu là cúc đại đóa, cúc mâm xôi...
Năm nay, thời tiết không mấy thuận lợi. Những đợt mưa bão kéo dài trong các tháng 10 và 11-2025 khiến nhiều diện tích cúc sinh trưởng chậm, chất lượng hoa giảm so với mọi năm. Tuy vậy, nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều vụ Tết, người trồng hoa Nghĩa Hiệp vẫn kịp “níu” mùa vụ.
Ông Lê Hồng Sơn (thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang) cho biết gia đình trồng gần 1.500 chậu cúc bán Tết.
“Mưa bão làm hoa năm nay không đẹp bằng mọi năm, chăm sóc cũng vất vả hơn. Nhưng nhờ canh thời điểm bón phân, điều chỉnh nước tưới hợp lý nên hoa vẫn nở đều, đúng dịp. Thương lái đặt mua hết, giá lại nhỉnh hơn nên bà con cũng đỡ lo”, ông Sơn chia sẻ.
Theo các nhà vườn, mặt bằng giá hoa cúc Tết năm nay tăng từ 10.000 - 50.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ và chất lượng. Cụ thể, cúc size 55 cm được thương lái mua với giá 180.000 - 200.000 đồng/chậu; size 60 cm khoảng 220.000 - 240.000 đồng/chậu; size 80 cm khoảng 500.000 đồng/chậu. Riêng cúc loại 1 m có giá từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/chậu.
Không chỉ nông dân phấn khởi, các thương lái cũng tất bật không kém. Hoa cúc Nghĩa Hiệp tiếp tục được vận chuyển đi khắp các tỉnh miền Trung như Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng…
Ông Trần Xuân Lâm, thương lái đến từ Quảng Trị, cho biết năm nay ông đặt mua hơn 10.000 chậu cúc tại Nghĩa Hiệp. “Giá hoa cao hơn mọi năm do mưa lũ khiến nhiều vùng trồng hoa bị thiệt hại, nguồn cung giảm trong khi nhu cầu Tết vẫn rất lớn”, ông Lâm nói.
Theo ông Lâm, làng hoa Nghĩa Hiệp có tuổi đời hơn 50 năm. Người dân nơi đây thường đón xuân sớm hơn khi hoa vào vụ. Đến lúc hoa rời làng, theo xe thương lái đi khắp nơi phục vụ Tết, xóm làng lại trở về nhịp sống thường ngày.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang, cho biết năm nay bà con địa phương tiếp tục trồng hoa cúc phục vụ thị trường tết với diện tích khoảng 30 ha.
Theo ông Trần Công Thạch, Trưởng phòng Kinh tế xã Vệ Giang, năm nay người dân mạnh dạn chuyển đổi trồng thêm nhiều loài hoa mang lại tín hiệu tích cực. "Các hộ dân tiên phong dám thử nghiệm tạo ra các sản phẩm khác biệt nhưng vẫn dựa trên nền tảng truyền thông. Đây là hướng đi tích cực góp phần đa dạng hóa mẫu mã và góp phần nâng cao giá trị thương hiệu hoa cúc Nghĩa Hiệp", ông cho biết.
Hoa cúc Nghĩa Hiệp đã được chứng nhận OCOP và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp”. Tuy nhiên, việc sản xuất vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, đầu ra còn phụ thuộc nhiều vào thương lái.
Địa phương mong muốn có thêm sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn trong quảng bá, kết nối thị trường để thương hiệu hoa cúc Nghĩa Hiệp phát triển bền vững.
