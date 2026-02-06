Làng hoa cúc Nghĩa Hiệp rực vàng, theo xe thương lái đi khắp miền Trung

(PLO)- Hàng trăm nghìn chậu cúc lần lượt rời làng, theo xe thương lái tỏa đi khắp các tỉnh, mang theo không khí mùa xuân.
Từ đầu làng đến cuối xóm, cánh đồng hoa trải dài như được nhuộm vàng bởi những luống cúc bung nở. Con đường làng vốn yên ả nay trở nên nhộn nhịp khi xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau chờ bốc hoa.
Theo các nhà vườn, mặt bằng giá hoa cúc Tết năm nay tăng từ 10.000 - 50.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ và chất lượng. Cụ thể, cúc size 55 cm được thương lái mua với giá 180.000 - 200.000 đồng/chậu; size 60 cm khoảng 220.000 - 240.000 đồng/chậu; size 80 cm khoảng 500.000 đồng/chậu. Riêng cúc loại 1 m có giá từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/chậu.
Theo ông Trần Công Thạch, Trưởng phòng Kinh tế xã Vệ Giang, năm nay người dân mạnh dạn chuyển đổi trồng thêm nhiều loài hoa mang lại tín hiệu tích cực. "Các hộ dân tiên phong dám thử nghiệm tạo ra các sản phẩm khác biệt nhưng vẫn dựa trên nền tảng truyền thông. Đây là hướng đi tích cực góp phần đa dạng hóa mẫu mã và góp phần nâng cao giá trị thương hiệu hoa cúc Nghĩa Hiệp", ông cho biết.
Địa phương mong muốn có thêm sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn trong quảng bá, kết nối thị trường để thương hiệu hoa cúc Nghĩa Hiệp phát triển bền vững.