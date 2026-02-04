TP.HCM: Xuân yêu thương đến với các cụ bà neo đơn 04/02/2026 21:59

(PLO)- Chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” mang sự sẻ chia ấm áp đến với các cụ bà neo đơn tại Trung tâm bảo trợ người già Thiên Ân.

Ngày 4-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.HCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Trung tâm bảo trợ người già Thiên Ân (phường Tam Bình, TP.HCM).

Chương trình mang đến niềm vui, sự quan tâm cho các cụ bà neo đơn đang được chăm sóc tại đây, đồng thời động viên các sơ - những người gắn bó, chăm lo đời sống hằng ngày cho các cụ.

Bà Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, cho biết những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự sẻ chia chân thành của cán bộ, hội viên phụ nữ TP.HCM, mong góp phần mang đến mùa xuân ấm áp, an lành cho các cụ.

Bà Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM thăm hỏi và chúc tết các cụ. Ảnh: HẢI NHI

“Chúng tôi mong những món quà nhỏ bé cùng sự động viên tinh thần sẽ góp phần mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực để các dì, các cô luôn mạnh khỏe, bình an, vui sống” - bà Thu nói.

Bà Phạm Thị Soi (81 tuổi, quê An Giang) cho biết bà không lập gia đình, ngoài 50 tuổi mắc bệnh về mắt và mất dần thị lực. Nhờ người quen giới thiệu, bà được nơi đây cưu mang, chăm sóc hơn 25 năm qua.

“Nhờ có trung tâm mà tuổi già tôi bớt hiu quạnh. Hôm nay được các cô bên Hội đến thăm, chúc Tết, tôi cảm thấy rất ấm áp. Dù không nhìn thấy, nhưng qua lời hỏi thăm và những cái nắm tay, tôi cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia” - bà Soi xúc động.

Hội LHPN TP.HCM động viên các sơ, những người gắn bó, chăm lo đời sống hằng ngày cho các cụ. Ảnh: HẢI NHI

Hội LHPN TP.HCM cũng trao gần 100 phần quà Tết đến các cụ bà đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ người già neo đơn Thiên Ân, góp phần mang đến không khí ấm áp, sẻ chia trong những ngày giáp Tết.