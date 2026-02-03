TP.HCM: Tết Nhân ái lan tỏa yêu thương đến 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 03/02/2026 20:49

(PLO)- Chương trình Tết Nhân ái “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” năm 2026 nhằm chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 3-2, tại Trung tâm Siêu thị Satra (phường Bình Tiên, TP.HCM), Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức chương trình Tết Nhân ái “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” năm 2026, nhằm chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung), cho biết các đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là mẹ đơn thân, hộ gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, hộ có người bị tai nạn giao thông và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn thành phố.

“Chúng tôi mong rằng sự sẻ chia này sẽ góp phần giúp bà con đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy và bình an” - ông Trần Văn Tuấn chia sẻ.

Dịp này, 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được trao quà Tết. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, góp phần giúp người dân có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Bên cạnh đó, mỗi người còn được nhận phiếu “Vui Tết” để hái lộc đầu Xuân và một bộ quần áo mới, tạo thêm niềm vui, động viên tinh thần trong những ngày giáp Tết.

Tại đây, nhiều người lao động đã bày tỏ niềm vui, xem sự quan tâm và hỗ trợ dịp Tết là nguồn động viên thiết thực để an tâm đón Xuân.

Người dân được tặng quà và mua hàng tại siêu thị. Ảnh: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HCM

Trong dòng người đến nhận quà, bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, ngụ quận 8) lặng lẽ ôm túi quà Tết trên tay. Chồng mất sớm vì bệnh nặng, nhiều năm nay bà Hồng mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo để nuôi hai con nhỏ. Những tháng giáp Tết, sức khỏe giảm sút khiến thu nhập càng thêm bấp bênh, việc sắm sửa Tết trở thành nỗi lo thường trực.

“Có thêm phần quà này, Tết với mẹ con tui đỡ chật vật hơn” - bà Hồng chia sẻ.

Cách đó không xa, anh Trần Văn Minh (34 tuổi, lao động tự do, ngụ quận Bình Tân) không giấu được niềm vui khi nhận quà Tết. Sau một vụ tai nạn giao thông cuối năm 2024, anh Minh mất khả năng lao động nặng, cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương công nhân của vợ.

“Không chỉ là giá trị vật chất, điều quý nhất là cảm giác được quan tâm, động viên. Tết này gia đình tôi ấm lòng hơn rất nhiều” - anh Minh nói.

Với nhiều người lao động và hộ gia đình khó khăn, những phần quà dịp Tết Nhân ái không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng trước thềm năm mới, mà còn mang theo sự ấm áp, tiếp thêm niềm tin để họ vững vàng bước sang năm mới.